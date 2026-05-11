Confirmado por el Gobierno de Page: estas serán las sedes de las oposiciones a maestro en Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la composición de los tribunales que juzgarán las oposiciones del cuerpo de maestros, la distribución de opositores por tribunales y las sedes donde se realizarán las pruebas por el turno libre.

Los exámenes para la especialidad de audición y lenguaje serán en el IES Alfonso VIII de Cuenca, mientras que la especialidad de pedagogía terapéutica será en el IES Brianda de Mendoza y en la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara.

Las pruebas para la especialidad de música serán en el IES Atenea de Ciudad Real, solo la parte A, mientras que el resto de ejercicios se harán en el Conservatorio Profesional de Música 'Marcos Redondo' de Ciudad Real.

Asimismo, los exámenes de inglés como idioma extranjero se realizarán en el IES Hernández del Pulgar, IES Maestro Juan de Ávila e IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real. Y francés será en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara.

La especialidad de educación física se examinará en Cuenca, en el IES Fernando Zóbel, IES Hervás y Panduro y CIFPPU Centro Integrado de Formación Profesional número 1.

Además, los de Educación Primaria se harán en Albacete, en el IES Universidad Laboral, IES Don Bosco, IES Los Olmos, IES Andrés de Vandelvida, IES Diego Siloé, IES Leonardo Da Vinci e IES Ramón y Cajal.

Por último, las pruebas de la especialidad de Educación Infantil serán en Toledo, en los IES Universidad Laboral, Carlos III, María Pacheco, El Greco, Azarquiel, Princesa Galiana y Alfonso X.

20 de junio

Todas las pruebas serán el próximo 20 de junio, desde las 8 hasta las 8.30 horas. Las pruebas son de asistencia obligatoria y personal para todos los participantes que vayan a concurrir a los procesos convocados, incluidos los aspirantes del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

El acto de presentación tiene carácter personalísimo, por lo que no se admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Por ello, los aspirantes deberán acudir provistos de documento oficial acreditativo de su identidad.