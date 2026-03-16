Castilla-La Mancha está a la cola de España en inglés: el PP acusa al Page de reducir 90 centros bilingües en 3 cursos

La diputada regional del PP, María Gil, ha denunciado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con peor nivel de inglés de toda España, según el último informe EF English Proficiency Index 2025 elaborado por Education First. Asimismo, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de adoptar medidas que perjudican la enseñanza de idiomas, como la "reducción de casi 90 centros bilingües" en los últimos cursos.

La 'popular' ha criticado que el Gobierno autonómico “no solo no está mejorando la formación en idiomas en la región, sino que está adoptando decisiones que ponen en riesgo recursos educativos esenciales”.

La diputada ha recordado que el profesorado y el alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla-La Mancha "han mostrado su preocupación por diversas medidas" impulsadas por la Consejería de Educación, como la agrupación de niveles, la fusión de grupos o el aumento de las ratios mínimas por aula.

Gil ha incidido en que estas decisiones “van en contra de una enseñanza de calidad y limitan la oferta pública de idiomas”, afectando además a la importante función social que desempeñan las EOI como servicio público que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación.

A ello se suman, según ha denunciado la diputada, los recortes de profesorado previstos para el curso 2025-2026. Según informaciones de sindicatos y personal de los centros, estos han supuesto la amortización de plazas docentes en varias escuelas de la región —entre ellas las de Ciudad Real, Cuenca, Tomelloso o Alcázar de San Juan—, afectando a la enseñanza de lenguas como el alemán, el inglés o el italiano.

“Estas decisiones implican una reducción directa de plantilla y de grupos, y agravan los problemas estructurales que ya venían denunciando las propias Escuelas Oficiales de Idiomas”, ha señalado.

Retroceso del bilingüismo

Igualmente, Gil ha denunciado que la supuesta apuesta del Ejecutivo regional por el bilingüismo “se cae por su propio peso” al analizar los datos oficiales de la Junta.

Así, la Red de Centros Bilingües y Plurilingües ha pasado de 521 centros en el curso 2022-2023 a 446 en el periodo 2024-2025, situándose en 434 centros para el curso 2025-2026, lo que evidencia “un claro retroceso en la implantación de estos programas”.

La diputada ha recordado que esta situación se suma a otros indicadores educativos preocupantes. Entre ellos, los resultados del Informe PISA 2022, donde Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

También ha señalado la elevada tasa de abandono escolar temprano, que alcanza el 15,7 %, muy por encima de la media nacional (12,8 %).

“Con este panorama, escuchar a Page decir que todo va bien resulta desolador, porque demuestra que quien debe gestionar la educación en nuestra región no está percibiendo los problemas reales del sistema educativo”, ha afirmado Gil.

Las propuestas del PP

Frente a esta situación, Gil ha puesto en valor la propuesta del presidente del PP en la región, Paco Núñez, para adoptar medidas concretas que mejoren la educación. Entre ellas destacan los planes de refuerzo educativo, una atención más efectiva a la inclusión, el apoyo a familias con hijos con necesidades especiales, un plan de infraestructuras y el cumplimiento de la reducción de ratios, junto a la gratuidad del primer año universitario.

También ha defendido la creación de un Cheque Idiomas para ayudar a las familias a reforzar la formación en inglés de sus hijos —propuesta que el Gobierno regional rechazó—, así como mejorar el acceso y la flexibilidad en las EOI con medidas como matrículas formativas o cursos intensivos adaptados a necesidades concretas.