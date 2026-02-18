La UCLM recibe su mayor financiación para divulgación científica: 164.000 euros para ocho proyectos

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha obtenido 164.000 euros en la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2025, según la resolución provisional de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Esta es la mayor financiación conseguida hasta la fecha por la universidad regional para actividades de divulgación científica y participación ciudadana.

Los fondos permitirán impulsar ocho proyectos que se desarrollarán entre 2026 y 2027, con impacto en todos los campus de la UCLM y dirigidos a públicos diversos.

Entre ellos destaca el VIII Plan de Actividades de Divulgación Científica de UCLMdivulga, la unidad creada en 2018 para fortalecer la comunicación científica en la región.

Aportación importante

Desde su creación, UCLMdivulga ha cuadruplicado la financiación obtenida y duplicado el número de proyectos en un contexto de alta competitividad, con 227 solicitudes preconcedidas y 5,9 millones de euros distribuidos en toda España.

"La divulgación científica es fundamental para hacer llegar los logros de la investigación a toda la sociedad regional", señala Ricardo Cuevas, vicerrector de Política Científica de la UCLM.

Este año, la universidad aporta un 70 % del coste de los proyectos, principalmente destinado a personal, mientras que la ayuda estatal completa el presupuesto.

Proyectos destacados

Entre los ocho proyectos financiados, el programa 'Universid ApS: Puentes entre Universidad y Centros Educativos a través del Aprendizaje Servicio', coordinado por la profesora Ariadna Gómez-Escobar, ha sido el más valorado a nivel nacional en su categoría, con 93 puntos.

Este proyecto refuerza la colaboración entre la universidad y los centros escolares mediante metodologías innovadoras de aprendizaje y divulgación científica.

Otros proyectos recurrentes financiados incluyen la Feria rural de ciencia ItineraSTEAM+2, dirigido por Raquel Fernández Cezar; 'Materland, los materiales que nos rodean', de Ana Romero Gutiérrez; e 'Vuela tu vencejo', de Itziar Rodríguez.

Entre las nuevas iniciativas destacan 'Microlive: la aventura de lo invisible', de Gloria Bueno, y un proyecto de arqueología pública coordinado por Miguel Ángel Valero para acercar la ciencia a los institutos de la región.

Además, el programa 'Ciencia en prisión', dirigido por Cristina Rodríguez, obtiene autonomía propia tras integrarse inicialmente en UCLMdivulga.

Estas ayudas refuerzan el compromiso de la UCLM con la promoción de la cultura científica, el pensamiento crítico y la transferencia del conocimiento a la sociedad castellanomanchega, consolidando a la universidad como un agente vertebrador de la divulgación científica, la participación ciudadana y la innovación educativa