Protesta en un instituto de Sonseca por el "recorte encubierto" de ordenanzas: "La sobrecarga es inasumible"

El claustro del IES La Sisla de Sonseca (Toledo), la Asociación de Madres y Padres y miembros de la corporación local se han concentrado este miércoles a las puertas del centro educativo para protestar por la falta de cobertura de los puestos de ordenanzas en el instituto.

Según ha detallado CSIF, que se ha unido a la protesta, el centro cuenta actualmente solo con un ordenanza que desarrolla su labor en horario de tarde para atender a más de 1.200 alumnos matriculados.

"Los recortes a este centro son tan sangrantes que el propio profesorado se ha visto obligado a realizar las funciones de ordenanza para abrir el centro. Hay una baja sin cubrir desde el año 2023, un ordenanza jubilado sin sustituir cuya plaza se pretende amortizar y otros dos que se encuentran en situación de incapacidad temporal. Solo hay un ordenanza a media jornada", ha lamentado el sindicato.

Al respecto, ha recordado que las funciones de este puesto son abrir y cerrar las instalaciones, apoyo administrativo básico, vigilancia de espacios comunes y colaboración en situaciones de emergencia.

"La situación está generando una sobrecarga inasumible en el IES La Sisla, deteriorando las condiciones laborales y afectando de manera directa al correcto funcionamiento del centro. La no reposición de efectivos vulnera los principios de eficacia y buena administración que deben regir la gestión de los servicios públicos, comprometiendo además la prevención de riesgos laborales y la adecuada atención al alumnado, profesorado y familias", ha lamentado.

"Recortes encubiertos"

CSIF ha acusado a la Junta de "recortes encubiertos", a través de la "supresión de plazas que quedan vacantes tras la jubilación de sus titulares y falta de cobertura mediante sustituciones en los casos de bajas por incapacidad temporal u otras situaciones legalmente previstas".

Asimismo, el sindicato ha asegurado que estos hechos también se están produciendo en otros centros educativos de la comunidad autónoma.