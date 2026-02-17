La Fundación Globalcaja HXXII se alía con la Consejería de Educación para fomentar la formación de los jóvenes

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación Globalcaja HXXII han presentado una nueva edición de dos programas formativos para 2026 fruto de la colaboración entre ambas entidades: la 4ª Escuela Regional de Ventas y Financial Start Up English.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; y el presidente de la fundación, Rafael Torres, han dado a conocer el contenido de unas iniciativas que tienen como objetivo común promover un mejor futuro para infancia y juventud.

El presidente de la fundación ha puesto en valor y agradecido la colaboración de la Consejería en ambos programas con los que refuerzan su compromiso con la formación de calidad, la internacionalización y la igualdad de oportunidades, apostando por actuaciones que "preparan a la juventud para afrontar con confianza los retos académicos, amplían sus habilidades y les ayudan en su incorporación al mercado laboral", ha informado la Fundación en nota de prensa.

Por su parte, la viceconsejera ha indicado que el Gobierno regional va a destinar en 2026 un total de 2,9 millones de euros al desarrollo de 42 acciones formativas de Garantía Juvenil en 27 centros públicos y por este motivo se ha incrementado en un 63 por ciento con respecto al año anterior. Además, ha añadido que entre 2021 y 2027 se están desarrollando 109 acciones formativas que han supuesto la contratación de 253 docentes y una inversión de más de 5,5 millones de euros.

4ª Escuela Regional de Ventas

La 4ª Escuela Regional de Ventas (ERV) es una iniciativa formativa gratuita de alto impacto diseñada para impulsar la empleabilidad de los jóvenes de Castilla-La Mancha inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y fortalecer la competitividad de las empresas de la región. Este programa pionero responde a las necesidades del mercado laboral actual integrando tendencias avanzadas en ventas, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas en empresas.

Una de las principales innovaciones en esta edición de la ERV es que los y las participantes recibirán una beca del 70% del IPREM (420 euros) durante la fase de formación y la de prácticas. La fundación busca así ayudar a quienes están interesados en un mejor futuro profesional.

La ERV 2026 se desarrollará de abril a julio de 2026 en Ciudad Real, Albacete y Cuenca, ofreciendo formación gratuita, presencial y online, así como la posibilidad de aplicar lo aprendido durante prácticas en empresas de la región. Al término, obtendrán una titulación oficial propia de ESIC Business & Marketing School, escuela líder en marketing del país, además de una acreditación Linguaskill de la Universidad de Cambridge por su conocimiento de la lengua inglesa.

El programa se desarrollará durante 502 horas en total, de las cuales 162 son de formación académica (presencial y online), 40 de formación en Inglés y 300 horas de formación práctica en empresas. Para la formación, la fundación cuenta nuevamente con ESIC Business & Marketing School por su experimentado cuerpo docente, metodología y visión integral.

La 4ª ERV incluye contenidos actualizados esenciales como inteligencia artificial aplicada a las ventas, comercio digital, análisis de datos con Power BI, marketing digital avanzado, blockchain, sostenibilidad y competencias comerciales globales. Además, los y las jóvenes participantes, un máximo de 45, no solo van a adquirir conocimientos técnicos y digitales orientados al empleo de calidad, sino que además tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido durante las prácticas tutorizadas en empresas del territorio, promoviendo una transición efectiva hacia el empleo.

Para ello se utiliza una metodología práctica y dinámica, basada en simulaciones reales, aula virtual Canvas y aprendizaje por proyectos, para formar profesionales digitales preparados para las nuevas demandas del mercado. El alumnado contará durante todo el programa con el apoyo continuo del profesorado y tutores especializados.

Para las empresas acogedoras de alumnado, el programa es una oportunidad estratégica: pueden contar con talento joven sin coste ni vínculo laboral, formar potenciales profesionales en su propio entorno competitivo y mejorar su productividad con nuevos perfiles formados en las tendencias más actuales del mercado.