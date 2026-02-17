Castilla-La Mancha oferta más de 110.000 plazas educativas para el próximo curso: todos los detalles de proceso de admisión

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, a su llegada a la rueda de prensa, junto a a viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; y a la directora general de Innovación Educativa y Programas, Mariló Lopez.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ofertará un total de 110.500 plazas en los centros educativos de la región para el curso escolar 2026/2027.

De ellas, 29.144 corresponden al Segundo Ciclo de Infantil, 33.844 a Educación Primaria, 28.294 a Educación Secundaria y 19.218 a Bachillerato.

Estos datos han sido ofrecidos por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Palacio de Fuensalida, en la que ha estado acompañado de la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; y de la directora general de Innovación Educativa y Programas, Mariló López.

Como avanzaba EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha este lunes, las familias castellanomanchegas podrán presentar su solicitud entre el 23 de febrero y el 9 de marzo para obtener una plaza en un centro docente público o concertado del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

A partir de ahí se desarrollará un calendario en el que figuran varias fechas importantes como la publicación del baremo provisional, el día 23 de abril; la del baremo definitivo y asignación provisional, el 28 de mayo; la de la publicación de la adjudicación definitiva, el 26 de junio; el plazo de matriculación en enseñanzas obligatorias, que será del 29 de junio al 2 de julio; y el plazo de matriculación en Bachillerato, del 1 al 3 de julio.

Plazo extraordinario

Aquellas familias que no puedan concurrir en el plazo ordinario contarán con un plazo extraordinario, que se desarrollará a partir del 9 de julio, una vez concluido el ordinario, y en el que se ofertarán las vacantes que no se hayan cubierto en el proceso ordinario.

Desde la Consejería han destacado que una de las particularidades destacadas de este proceso es que, el próximo curso escolar, bajan las ratios de 2º de Primaria a 22 alumnos y alumnas. Con esto, las ratios de 2º Ciclo de Educación Infantil y de 1º y 2º de Educación Primaria estarán en 22 alumnos y alumnas.

Otra novedad que trae este curso es que Castilla-La Mancha contará con tres nuevos centros educativos en la comarca toledana de La Sagra: el Centro de Educación Especial en Illescas (Toledo); el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria nº4 en Illescas (Toledo) y el Instituto de Educación Secundaria ‘Almudena Grandes’, en Ugena (Toledo), por transformación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria ‘Almudena Grandes’.

También habrá centros, como el IES Juan de Padilla de Illescas que contarán con nuevas enseñanzas. En este caso concreto, el instituto impartirá por primera vez Bachillerato de Música y Artes Escénicas.

Pastor ha aprovechado su comparecencia para avanzar que el Consejo de Gobierno ha aprobado también la creación de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) en la localidad de Pioz (Guadalajara). El IESO se creará con 12 unidades de Educación Secundaria, lo que supone una capacidad de 300 alumnos.