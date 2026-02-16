La UCLM, única universidad de España que ofrecerá un nivel C2 en Inglés y Francés a los alumnos de Lenguas Modernas

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) pondrá en marcha el próximo curso 2026-2027 un plan de estudios renovado del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés que convertirá a la Facultad de Letras de Ciudad Real en la única en España que alcanza el nivel C2 en sus dos idiomas principales.

Según ha informado la entidad académica, esta modificación garantiza el estudio en paralelo de las dos lenguas principales del título y asegura la adquisición instrumental de una tercera lengua extranjera a elección del alumnado, alemán o italiano.

"Esta distribución equilibrada, adecuada al enfoque multilingüe que requieren los estudios de lenguas, corrige el modelo anterior, que concentraba la formación de inglés y francés en periodos diferenciados y no respetaba la progresión simultánea de los tres idiomas", aclaran.

Con la reforma, cada curso académico incluye el mismo número de asignaturas y créditos en inglés y francés, y articula contenidos de lengua, cultura, civilización y literatura, además de asignaturas profesionalizantes. La tercera lengua se integra también de forma continuada a lo largo del itinerario formativo. El plan se sustenta en los principios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER/CECRL) y en los modelos de cooperación multilingüe propios de los ámbitos internacionales de comunicación y, por todo ello, garantiza a sus egresados una alta empleabilidad.

Cuarenta plazas

La coordinadora del título, la profesora Esther Bautista, ha avanzado que el nuevo grado ofertará un total de cuarenta plazas de nuevo ingreso. A su juicio, esta actualización convierte en pionero en el sistema universitario español al Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés de la UCLM, una titulación que además contará con profesorado nativo y con formación bilingüe, así como con metodologías basadas en enfoques globales, comunicativos y dinámicos.

"Además, el último semestre incorpora una nueva organización de asignaturas optativas, que permitirá al alumnado orientar su formación hacia ámbitos profesionales específicos, como la docencia, la investigación, el turismo, el comercio exterior o la traducción, entre otros", ha sentenciado.