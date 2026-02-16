Ya es oficial: Castilla-La Mancha convoca el periodo para solicitar plaza en los centros educativos de la región

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Innovación Educativa y Centros, ha publicado este lunes la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2026/2027 en centros públicos y privados que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Este plazo arrancará el 23 de febrero y se extenderá hasta el 9 de marzo, ambos días inclusive.

Según la información publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cada solicitante presentará una única solicitud en la que podrá formular hasta seis peticiones de centros distintos por orden de prelación o por centro y modalidad en el caso de Bachillerato. Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno o alumna, se considerará válida la última presentada dentro del plazo, que deberá cumplimentarse de nuevo íntegramente y venir acompañada, en su caso, de la documentación preceptiva.

Esta solicitud deberá ser presentada por el alumnado no escolarizado con anterioridad en ningún centro público o privado concertado de la región, así como el que solicita un puesto escolar para el primer curso de cualquiera de las enseñanzas obligatorias, salvo los alumnos que vayan a comenzar los estudios de Primaria y Secundaria en el mismo centro que cursaron el nivel anterior.

También tendrá que presentarla el alumnado que solicita un puesto escolar por traslado desde otro centro, o que proviene de niveles o cursos no concertados del mismo centro educativo para el que solicita el puesto y el que desee obtener un puesto escolar para cursar cualquier modalidad de primer curso de Bachillerato. Asimismo, deberá presentar solicitud aquel alumnado que promociona a segundo curso de Bachillerato y desea cambiar de centro.

Solicitudes telemáticas

Estas solicitudes tendrán que tramitarse de manera preferentemente electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la Secretaría Virtual de la plataforma EducamosCLM.

Para llevar a cabo el trámite, los solicitantes necesitarán disponer del sistema Cl@ve (Identidad Electrónica para las Administraciones), DNI-e u otros sistemas de firma basados en certificados electrónicos cualificados o avanzados, o una credencial (usuario y contraseña) que podrán solicitar de forma presencial previa identificación, en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de esta resolución, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Los formularios de solicitud estarán disponibles igualmente en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el portal educativo Educación Castilla-La Mancha.

Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud electrónica en cualquiera de los centros educativos que tengan implantadas las enseñanzas objeto de esta resolución, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Las solicitudes también podrán presentarse presencialmente a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

En este caso, las personas interesadas podrán imprimir y rellenar los formularios de solicitud incluidos en los anexos I y II de la resolución publicada, siguiendo para ello las indicaciones recogidas en las instrucciones para cumplimentar la solicitud, que se recogen en el formulario.