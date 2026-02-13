Ya es oficial: este es el plazo de solicitud para acceder a las escuelas infantiles públicas de Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page durante la inauguración de la ampliación de la Escuela Infantil ‘Los Cotos’ de Cobisa. JCCM

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha abrirá del 2 al 27 de marzo el plazo de solicitud para acceder a sus escuelas infantiles de cara al curso 2026/2027, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La Dirección General de Innovación Educativa y Centros, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha sido quien ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado en las escuelas infantiles de titularidad autonómica.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica, a través de la cumplimentación y envío telemático del formulario disponible en la plataforma Educamos CLM.

Podrán presentar solicitud las personas legalmente responsables de niños y niñas nacidos antes del 1 de septiembre de 2026 que residan en Castilla-La Mancha, así como aquellos que a 31 de diciembre de ese mismo año no hayan cumplido los tres años de edad.

Solicitud de plaza

Cada solicitante deberá registrar una única instancia por cada menor, indicando por orden de preferencia hasta un máximo de cuatro centros. No se podrá obtener plaza en aquellos centros que no hayan sido incluidos en la solicitud. En caso de registrarse más de una solicitud para el mismo alumno, se considerará válida la última presentada dentro del plazo establecido.

Las vacantes disponibles se publicarán el 27 de febrero en cada centro, detallando el número máximo de plazas destinadas a las unidades de 0-1 año (cunas), 1-2 años y 2-3 años. Asimismo, se especificarán las plazas reservadas para alumnado que precise ajustes educativos asociados a discapacidad o trastorno grave de conducta en la comunicación y el lenguaje.

En este sentido, las Delegaciones Provinciales garantizarán una reserva no inferior al 5 % del total de plazas de cada centro para este alumnado. La dirección de cada escuela, en coordinación con la Delegación Provincial correspondiente, fijará el porcentaje concreto dentro de ese margen.

Plazos de presentación

Además, al menos un 6 % de las plazas de cada escuela infantil se reservarán para situaciones de urgencia social de cara al curso 2026/2027, porcentaje que podrá reducirse de manera justificada previa autorización provincial.

Por otro lado, las familias que deseen que sus hijos continúen en el mismo centro el próximo curso deberán formalizar su solicitud entre el 16 y el 25 de febrero, ambos inclusive.

El listado provisional de admisiones se publicará el 27 de mayo, abriéndose un plazo de reclamaciones hasta el 3 de junio. Finalmente, el 11 de junio se dará a conocer la relación definitiva de alumnado admitido o en lista de espera.