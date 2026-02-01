La segunda mejor profesora de España es de Cuenca, se llama Ana Belén y da clases de Biología en Toledo

Ana Belén Yuste, profesora natural de Cuenca que imparte Biología y Geología en el IES Consaburum de Consuegra (Toledo), ha sido reconocida como la segunda mejor docente de España en el prestigioso ranking EDUCA ABANCA Mejor.

Yuste ha conseguido alzarse con la medalla de plata en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato en los premios recién celebrados por la citada entidad.

Ya en 2025, la conquense se coló entre las mejores del mundo en el Global Teacher Award y recibió el Premio Ciudad de Cuenca por su labor educativa.

Ana Belén Yuste Martínez junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el concejal de Festejos, Alberto Castellano. Ayuntamiento de Cuenca

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Castilla-La Mancha y especializada en Fisiología Vegetal, Ana Belén acumula más de 17 años de experiencia en las aulas.

Desde 2015 forma parte del claustro del IES Consaburum donde imparte la materia de Investigación y Desarrollo Científico junto con Biología y Geología. Su filosofía educativa apuesta por un aprendizaje activo que lleva al alumno a investigar, experimentar y aplicar la ciencia a problemas reales.

En los premios EDUCA ABANCA Mejor han destacado sus proyectos de investigación sobre el cambio climático, el desarrollo de aplicaciones móviles para concienciar sobre la emergencia climática, su papel como embajadora de la comunidad europea para la enseñanza de las ciencias, Scientix, y la participación del instituto de Consuegra en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).

La profesora conquense es además fundadora de Zienciaburum, la Feria de la Ciencia de Consuegra que reúne cada año a docentes de toda España para compartir experiencias de innovación en el uso de tecnologías digitales y nuevas metodologías participativas para los alumnos.

Tras conocerse el resultado, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha felicitado públicamente a Ana Belén Yuste a través de sus redes sociales. "Es un orgullo contar con la segunda mejor docente de España", ha subrayado.