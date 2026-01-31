ANPE entrega en Ciudad Real su premio de Periodismo Educativo a Oliva Carretero

El sindicato ANPE ha celebrado este sábado en Ciudad Real su tradicional acto conmemorativo por el Día Internacional de la Educación, en el que ha entregado el XXII Premio de Periodismo Educativo, que ha recaído en Oliva Carretero, de la revista Ayer y Hoy.

Un reconocimiento con el que ANPE quiere "impulsar la importante labor que desarrollan los medios de comunicación, que cada día contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza en la provincia y a dignificar la función docente", ha asegurado el sindicato en un comunicado.

"Llevamos ya casi 12 años trabajando desde la cercanía y el contacto con agentes sociales, empresarios, médicos… también con el colegio, la escuela y la Educación", ha señalado Carretero, quien ha añadido: "Siempre estamos escuchando con el altavoz bien cerca para atender todas las reivindicaciones y propuestas que colectivos tan importantes como el del profesorado hacen a la sociedad”.

Encuentro organizado por ANPE en Ciudad Real.

El premio es una escultura del artista valdepeñero José Lillo Galiani que simboliza la libertad, la dignidad y el esfuerzo por mejorar.

Durante el evento, también se ha realizado un homenaje a los docentes de la provincia que se han jubilado en el último año y se ha reconocido a los jóvenes que van a acceder ahora a la profesión docente.