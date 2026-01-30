La UCLM se exhibirá como destino universitario ante más de 9.200 estudiantes de 150 centros educativos

Imagen de las primeras visitas a la UCLM que han tenido lugar este viernes.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá a más de 9.200 estudiantes de 150 centros de la región durante su campaña de atracción de talento preuniversitario, que se desarrollará desde este viernes hasta el 3 de marzo con visitas de institutos a los diferentes campus y sedes de la universidad regional.

Durante estas sesiones, el alumnado conoce la oferta académica, recibe información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otros procedimientos administrativos, además de acercarse a las ventajas de la vida universitaria en la UCLM, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La jornada culmina con las visitas a las diferentes facultades y escuelas, donde realizan talleres y sesiones prácticas en una primera toma de contacto con las disciplinas que deciden.

En este sentido, la vicerrectora de Proyección Universitaria y responsable de la campaña, Rebeca Rubio, ha destacado que la acogida es "excelente" porque en la mayor parte de los casos es la primera vez que asisten a la universidad.

Las visitas de institutos irán acompañadas de las jornadas de puertas abiertas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, dirigidas también a las familias.

Por campus, tendrán lugar el 1 de marzo en Ciudad Real, el 8 de marzo en Cuenca y Talavera de la Reina (Toledo), el 15 de marzo en Toledo y el 22 de marzo en Albacete; y las inscripciones se abrirán a mediados de febrero.