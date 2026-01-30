La UCLM se exhibirá como destino universitario ante más de 9.200 estudiantes de 150 centros educativos
La campaña de atracción de talento preuniversitario que acaba de comenzar se extenderá hasta el próximo 3 de marzo en los diferentes campus.
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá a más de 9.200 estudiantes de 150 centros de la región durante su campaña de atracción de talento preuniversitario, que se desarrollará desde este viernes hasta el 3 de marzo con visitas de institutos a los diferentes campus y sedes de la universidad regional.
Durante estas sesiones, el alumnado conoce la oferta académica, recibe información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otros procedimientos administrativos, además de acercarse a las ventajas de la vida universitaria en la UCLM, según ha informado la institución académica en un comunicado.
La jornada culmina con las visitas a las diferentes facultades y escuelas, donde realizan talleres y sesiones prácticas en una primera toma de contacto con las disciplinas que deciden.
En este sentido, la vicerrectora de Proyección Universitaria y responsable de la campaña, Rebeca Rubio, ha destacado que la acogida es "excelente" porque en la mayor parte de los casos es la primera vez que asisten a la universidad.
Las visitas de institutos irán acompañadas de las jornadas de puertas abiertas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, dirigidas también a las familias.
Por campus, tendrán lugar el 1 de marzo en Ciudad Real, el 8 de marzo en Cuenca y Talavera de la Reina (Toledo), el 15 de marzo en Toledo y el 22 de marzo en Albacete; y las inscripciones se abrirán a mediados de febrero.