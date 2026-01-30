Garde destaca el papel de la UCLM durante 40 años para "impulsar el conocimiento" en Castilla-La Mancha

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha conmemorado el día del patrón, Santo Tomás de Aquino, con un acto académico celebrado en el Campus de Cuenca. El rector, Julián Garde, ha destacado el papel de la universidad pública y la labor educativa y científica orientada al bien común desde el compromiso con el servicio público.

Una celebración en la que se han entregado los IV Premios Alumni, los premios extraordinarios de doctorado y los premios nacionales de fin de carrera. Asimismo, han sido investidos los nuevos doctores y doctoras y se ha reconocido la trayectoria profesional del personal jubilado y de quienes han acumulado 40 años prestando servicios en la institución.

En el acto ha tomado la palabra el catedrático emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Sisinio Pérez Garzón, para impartir la lección magistral, titulada 'La Universidad, motor cívico y brújula del futuro: el caso de Castilla-La Mancha'.

El catedrático de Historia Contemporánea, que participó en el nacimiento de Castilla-La Mancha como Comunidad Autónoma y en el de la propia Universidad regional, destacó en su lección magistral que "la universidad de hoy no puede ser neutral frente a la desigualdad" y que la tarea fundamental de la universidad es "instruir y enseñar, adaptando las nuevas tecnologías a la docencia". Pérez Garzón añadió que la creación de la UCLM acabó con el privilegio que suponía entonces en Castilla-La Mancha iniciar estudios universitarios, "convirtiéndose en el verdadero ascensor social para muchas generaciones".

Garde, que ha iniciado su intervención recordando a las víctimas del accidente ferroviario de Ademuz, ha apelado a la ciencia "como el conjunto de herramientas que nos permite comprender la realidad". El rector ha incidido en el papel de la universidad pública, y que refleja "el compromiso colectivo con el territorio y las generaciones venideras".

"Son ya cuatro décadas impulsando el conocimiento en nuestra región", ha subrayado Garde, destacando la conmemoración del 40 aniversario en este curso académico. "Hoy, cuando hablamos de educación superior en la región, la imagen que nos viene a la cabeza ya no es la de los jóvenes castellano-manchegos que cada domingo preparaban su maleta para comenzar una semana de estudios en ciudades universitarias de comunidades vecinas. La imagen que nos acompaña ahora es la de quienes con la misma ilusión retornan los domingos a nuestras ciudades universitarias", ha explicado.

El rector ha felicitado a todos los reconocidos y a los nuevos 223 doctores y doctoras, a los que se dirigió directamente para recordarles que esta formación será "una de las etapas más intensa, transformadora y estimulante de vuestras vidas". También a los premiados por sus tesis doctorales y trabajos fin de carrera, ya que son un ejemplo de "calidad que en las universidades públicas, lo que es sinónimo de una educación accesible concebida como una cuestión de equidad y justicia social".

Y ha tenido palabras para el personal de la UCLM ya jubilado a los que agradeció que "desde trayectorias distintas ha dejado una huella sólida y perdurable a nivel laboral y humano". Y ha querido tener un agradecimiento individualizado a tres protagonistas del acto: Juan Sisinio Pérez Garzón, autor de la lección magistral y dos figuras fundamentales del campus conquense; María Ángeles Zurilla, la que fuese primera doctora de la UCLM y primera catedrática en Cuenca; y Francisco Esteban Beltrán, presidente del Patronato Gil de Albornoz de Cuenca desde 1987 a 1990, por su labor en la consolidación y desarrollo del campus.

Durante el acto, al que asistieron además del personal académico, otras autoridades y representantes civiles y militares, intervinieron el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. El primer edil conquense ha afirmado que "esta ciudad no se puede entender sin su campus universitario, que hace que la ciudad sea aún más atractiva y que permite a nuestras familias que sus hijos puedan estudiar aquí gracias a su oferta académica".

Por su parte, Amador Pastor ha reafirmado el compromiso del gobierno regional en apuntalar la universidad pública de la región con la futura ley autonómica de universidades y un nuevo contrato programa que dé "un marco de seguridad y estabilidad a la educación superior pública".

Reconocimientos y premios

En el transcurso de la ceremonia, amenizada por la Agrupación Coral Universitaria, han sido investidos más de ochenta de los 223 nuevos doctores y doctoras del último curso 2024-2025. También se ha reconocido al personal jubilado durante este último curso, trabajadores de la UCLM, personal docente e investigador y de administración y servicios. Además, se ha distinguido al personal que este curso cumple cuarenta años de servicios prestados a la institución universitaria.

Junto a estos reconocimientos, se ha hecho entrega de los premios extraordinarios de doctorado del curso 2023-2024, que incluyen las cinco ramas del saber: los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria de los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019 y una distinción especial a Francisco Esteban Beltrán, presidente del Patronato Gil de Albornoz de Cuenca desde 1987 a 1990, por su labor en la consolidación y desarrollo del campus de Cuenca

IV Premios Alumni

Asimismo, se han entregado los IV Premios Alumni-UCLM, galardones que reconocen la labor de antiguos estudiantes, personal o personas colaboradoras con la institución académica en distintas facetas. En la categoría de Emprendimiento, el premio ha sido para Juan Manuel de la Ossa Sanz, fundador y CEO de DLOSIB, una empresa con más de una década de trayectoria consolidada y proyección internacional nacida en Castilla-La Mancha; el premio Alumni en Investigación ha recaído en Josué Muñoz Galindo, doctor por la UCLM en química sostenible, con un amplio curriculum investigador, que en 2025 recibió la prestigiosa beca Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship para un proyecto sobre nanogeles híbridos polipeptídicos para la administración de bioestimulantes agrícolas.

En la categoría de Solidaridad, el galardón ha sido para María Estrella Giménez Buiza, con experiencia de más de 20 años en proyectos solidarios y de cooperación al desarrollo, y fundadora y presidenta de la Fundación Kirira, organización que trabaja para erradicar la mutilación genital femenina; y el premio Alumni Cultural para Virginia Sánchez, doctora en musicología, profesora universitaria e investigadora innovadora sobre música y género con divulgación cultural mediante conciertos didácticos, conferencias y colaboraciones en diferentes medios.