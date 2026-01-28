Sube hasta el 15,7 % la tasa de abandono educativo temprano en Castilla-La Mancha, que marca uno de los peores datos

Castilla-La Mancha se ha situado a cierre de 2025 como la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de abandono educativo temprano, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Un 15,7 % de los castellanomanchegos entre 18 y 24 años no ha completado la educación secundaria de segunda etapa —FP Básica o de Grado Medio y Bachillerato— y no ha seguido ningún tipo de formación.

El dato regional adquiere especial relevancia porque, mientras que en el último año la tasa se ha reducido dos décimas en el conjunto de España, situándose en el 12,8 %, en Castilla-La Mancha ha subido 1,1 puntos.

Mayor incremento desde 2016

Se trata del mayor incremento registrado en Castilla-La Mancha desde 2016, cuando el abandono educativo aumentó 2,4 puntos respecto a 2015. A nivel nacional, la tasa ha marcado en 2025 un mínimo histórico.

Pese al repunte del último ejercicio, que llega después de tres bajadas interanuales consecutivas, la comunidad autónoma mantiene una tendencia descendente a medio plazo. Desde 2015, cuando el socialista Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de la Junta de Comunidades, la tasa de abandono se ha reducido 5,1 puntos. Sin embargo, en el mismo periodo, la bajada en España ha sido más intensa, con un descenso de 7,2 puntos.

Desde antes de la pandemia de coronavirus, tomando como referencia 2019, el abandono educativo ha caído en la misma proporción tanto en la región como en el conjunto del país: 4,5 puntos.

Por comunidades autónomas, Murcia lidera el abandono educativo temprano con una tasa del 20,6 %. Tras ella se sitúan Canarias (15,9 %), Castilla-La Mancha (15,7 %), La Rioja (15,5 %), Baleares (15,2 %) y Extremadura (15 %). En el extremo opuesto figuran País Vasco (3,6 %), Navarra (7,8 %) y Cantabria (8,9 %).

Por debajo de la media nacional se encuentran también Madrid (9,5 %), Castilla y León (10,2 %), Galicia (10,4 %), Asturias (10,6 %), Ceuta (11,7 %) y Aragón (12,3 %).

La EPA refleja también una importante brecha de género. A nivel nacional, el abandono escolar temprano alcanza el 15,9 % entre los hombres, frente al 9,5 % entre las mujeres. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, el 85 % de las mujeres ha completado la ESO, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje se reduce al 76 %.

Brecha comunitaria

En el conjunto del país, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria, aunque la diferencia entre sexos se amplía hasta casi diez puntos. El porcentaje de población de esa franja de edad que ha alcanzado al menos el nivel de secundaria ha subido casi 12 puntos en 2025 y ha reducido su distancia con la media de la Unión Europea en 4,7 puntos.

Un avance que contrasta con el último repunte registrado en Castilla-La Mancha, que vuelve a colocar a la región entre las comunidades con mayor tasa de abandono educativo temprano.