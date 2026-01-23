UGT denuncia recortes de Auxiliares Técnicos Educativos en la región: "Así no se construye la inclusión en las aulas"

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha denunciado la reducción generalizada de plazas de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) en centros escolares de la región, a pesar del anunciado incremento histórico del presupuesto destinado a inclusión educativa por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que superará los 200 millones de euros en 2026.

Según el sindicato, la situación en los centros educativos "es bien distinta a la que reflejan los anuncios institucionales", ya que se está produciendo una disminución del personal ATE, encargado de atender de manera directa al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.

El responsable del sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos, Alberto Núñez, ha lamentado que en los últimos años, y de forma más acusada desde el inicio del presente curso escolar, se hayan suprimido numerosas plazas.

Esta reducción ha provocado que en muchos centros solo quede un Auxiliar Técnico Educativo para atender necesidades múltiples y simultáneas, e incluso que se haya eliminado la única plaza existente pese a contar con alumnado con necesidades educativas especiales.

Inclusión educativa

Además, el sindicato denuncia la reducción de horas en los contratos de trabajo, una práctica que, a su juicio, precariza las condiciones laborales del personal y perjudica la atención al alumnado.

UGT se pregunta cómo pretende la Consejería garantizar una atención adecuada en situaciones como salidas escolares, crisis conductuales o cuando concurren varias necesidades al mismo tiempo.

Núñez ha señalado que esta política se viene aplicando en los últimos años y que se ha intensificado durante el actual curso escolar, especialmente en las provincias de Cuenca y Ciudad Real.

Desde UGT Servicios Públicos advierten de que la inclusión educativa no puede medirse únicamente en términos presupuestarios, sino en la existencia de recursos humanos suficientes y estables.

Explicaciones

En este sentido, consideran que reducir personal ATE mientras se habla de récord de inversión supone una "grave incoherencia política y educativa" que pone en riesgo tanto la atención del alumnado más vulnerable como la salud laboral de las personas trabajadoras.

Por ello, el sindicato exige al consejero de Educación, Amador Pastor, que explique públicamente cómo se va a garantizar la atención al alumnado con discapacidad en los centros donde se ha reducido el personal ATE, que se detengan los recortes y se restituyan las plazas suprimidas, y que se abra un diálogo real con la representación sindical.

"La educación inclusiva no se construye con notas de prensa ni visitas institucionales, sino con profesionales suficientes en las aulas, en los patios y en las salidas escolares. Sin ATE suficientes, no hay inclusión: hay abandono institucional", ha concluido Alberto Núñez.