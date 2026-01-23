Confirmado por el Gobierno de Page: ayudas de hasta 12.000 euros para estudiantes de Castilla-La Mancha

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado este viernes que la próxima semana se publicará la convocatoria de ayudas del ‘Contrato Programa’ para los jóvenes de zonas despobladas que cursen enseñanzas universitarias y de formación profesional, que viene recogido en la Ley de medidas contra la despoblación, y que plantea becas de hasta 12.000 euros por alumno.

Gracias a esta ayuda, ha dicho, el Gobierno regional va a financiar los estudios universitarios y de formación profesional de estos jóvenes, “con el único compromiso de que el resto de la unidad familiar permanezca viviendo en su municipio”, ha informado la Junta en nota de prensa.

Guijarro ha explicado que el umbral máximo de 12.000 euros por solicitud corresponderá a los estudiantes universitarios, mientras que los de formación profesional optarán a 6.000 euros como tope.

Estas ayudas tendrán un plazo de solicitud que comenzará al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026, ha abundado.

Escuela Infantil 'Sueños Gigantes'

Martínez Guijarro ha hecho este anuncio durante su participación en la inauguración de la Escuela Infantil ‘Sueños Gigantes’ de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) junto a la alcaldesa del municipio, Virginia Martínez; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el delegado de Educación, Gustavo Martínez.

Este nuevo recurso educativo atiende a 14 niños y niñas de 0 a 3 años y ha supuesto una inversión de más de 210.000 euros con cargo al Plan de Recuperación.

Durante el recorrido, el vicepresidente primero ha recordado que, hasta la fecha, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un total de 128 escuelas infantiles en toda la región, lo que supone una oferta de 2.988 plazas. En el caso concreto de la provincia de Cuenca, este dato asciende a 33 escuelas infantiles, con un total de 652 plazas.

En este punto, Martínez Guijarro ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha priorizado la apertura de estas escuelas infantiles en pequeños municipios, también como una medida que ayuda a fijar población en las zonas con problemas de despoblación, ya que “las parejas jóvenes quieren tener garantías y certeza de que hay un buen servicio educativo en el medio rural”.

Por último, el vicepresidente primero ha insistido en que una de las claves de la lucha contra la despoblación en la región es "la garantía de acceso a los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales".