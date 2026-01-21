La Junta anuncia la construcción de dos nuevos centros educativos en Illescas y la ampliación de un instituto de Ugena

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles la creación de dos centros educativos en Illescas (Toledo) y la ampliación del instituto 'Almudena Grandes' de Ugena (Toledo). Una decisión que se toma debido al crecimiento poblacional de un 20 % que ha experimentado esta zona de la Sagra en la última década.

La consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha explicado que en Illescas se construirán un nuevo Centro de Educación Especial y un nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

El IESO se pondrá en marcha gracias a un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de Illescas, con una inversión de 9 millones de euros. Se ejecutará en distintas fases, lo que hará que su entrada en funcionamiento sea progresiva.

El centro, que se ubicará en la zona del Señorío de Illescas, comenzará su actividad educativa en el próximo curso 2026-2027, "garantizando la escolarización del alumnado, mientras que avanzan las actuaciones previstas".

En el caso del Centro de Educación Especial, el objetivo es "dar una respuesta estructural a una realidad existente" tanto entre las familias de Illescas como de los municipios aledaños. Atenderá a un total de 90 usuarios del municipio y la comarca.

Contará con 5,8 millones de euros, que serán adelantados por el Ayuntamiento de Illescas para, finalmente, ser asumidos por el Gobierno regional. Se ubicará en el casco del municipio toledano.

Por último, el Instituto de Ugena que se inauguró hace 14 meses se transformará desde el curso 2026-2027 con la implantación de Bachillerato, lo que "evitará desplazamientos de los alumnos a localidades cercanas".