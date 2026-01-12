Castilla-La Mancha eximirá a los docentes interinos de presentarse al examen para continuar en la bolsa de trabajo

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha eximirá a los docentes interinos de presentarse obligatoriamente al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo. Se trata de una medida que ha sido negociada en Mesa Sectorial, tal y como han informado los sindicatos CSIF y ANPE.

La medida beneficiará a los más de 10.300 interinos docentes que hay en Castilla-La Mancha, de acuerdo a los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas editado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha expresado que este paso responde a la "necesidad de proteger la estabilidad laboral y reconocer la experiencia acumulada de un colectivo amplio de docentes interinos".

"Se trata de un avance de gran calado que supone un cambio profundo en las condiciones de permanencia en bolsas y que responde a una reivindicación histórica de CSIF, mantenida curso tras curso con coherencia y perseverancia y que finalmente ve la luz", ha afirmado.

Martínez ha expresado que la temporalidad en Castilla-La Mancha alcanza el 32 %, lo que significa que prácticamente uno de cada tres docentes es interino. "Desde CSIF valoramos este paso como una victoria colectiva del profesorado interino, fruto del trabajo sindical serio y continuado", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que seguirán "defendiendo mejoras reales que aporten estabilidad, dignidad profesional y seguridad jurídica a todo el personal docente".

Valoración de ANPE

Por su parte, ANPE ha valorado "muy positivamente" la modificación, una medida que "hará que todo aspirante de la bolsa ordinaria que presente la solicitud de participación se mantendrá automáticamente en la bolsa, con independencia de que finalmente se presente o no a las pruebas".

"Así se evitan situaciones injustas, se eliminan trámites innecesarios y aporta seguridad jurídica, simplicidad administrativa y equidad, al no ser necesario realizar desplazamientos, regular ni justificar causas sobrevenidas como enfermedad, accidente, embarazo u otras circunstancias imprevistas", ha sentenciado.