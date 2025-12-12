Castilla-La Mancha lanzará en enero una nueva convocatoria con 16 millones para climatizar colegios de la región

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha lanzará el próximo mes de enero la tercera convocatoria de ayudas para la climatización de centros educativos, dotada inicialmente con 16 millones de euros.

El objetivo es completar el plan regional de confort térmico en colegios e institutos de la región, tal y como ha avanzado el consejero de Educación, Amador Pastor, durante su participación en el XVIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio y Premios Nacionales ApS celebrado en Ciudad Real.

Pastor ha recordado que las dos convocatorias anteriores ya han permitido actuar en más de 130 centros educativos y 88 ayuntamientos. La nueva convocatoria se ha planteado como la culminación de un programa iniciado en 2021, que ha financiado hasta el 85% de las actuaciones municipales para instalar sistemas de climatización, especialmente mediante aerotermia y placas solares.

Además, ha asegurado que, si las solicitudes superan el crédito inicial, la Junta ha previsto ampliar la dotación con remanentes no ejecutados de las fases anteriores.

Asimismo, la convocatoria incorpora una asistencia técnica previa para los ayuntamientos y una flexibilización de los plazos de ejecución, con el objetivo de facilitar la presentación de propuestas viables y sólidas.

"Ya hemos alcanzado el 100 % de climatización en las escuelas infantiles de titularidad autonómica y en los centros de educación especial. Y se ha intervenido en al menos el 50 % de los institutos de Secundaria", ha afirmado.

Por último, ha animado a los ayuntamientos a apoyarse en la Consejería para resolver cualquier cuestión técnica y avanzar de forma conjunta en la mejora de las infraestructuras educativas. Y ha destacado que el confort térmico se ha convertido en un elemento clave de la calidad educativa, especialmente ante episodios de altas temperaturas.