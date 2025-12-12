Castilla-La Mancha baja la ratio de alumnos de cara al próximo curso: 30 por aula en la ESO y 32 en Bachillerato

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes una resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que establece una bajada de ratios de cara al curso 2026/2027.

En concreto, la relación de alumnos por aula en los cursos de los distintos niveles educativos será de hasta un máximo de 22 en el segundo ciclo de Educación Infantil; 22 para primer curso y segundo curso de Educación Primaria; 25 para el resto de los cursos de Primaria; 30 para Educación Secundaria Obligatoria; y 32 para Bachillerato.

El consejero del ramo, Amador Pastor, ha explicado que la resolución "da continuidad a la senda marcada por el Gobierno de Castilla-La Mancha desde la llegada a la Presidencia de Emiliano García-Page".

"Esta medida permite mejorar la calidad de la enseñanza. Cuando Page llegó al Ejecutivo en 2015, la ratio de alumnado en la región estaba en 28 en Educación Infantil, 30 en Educación Primaria, 36 en Educación Secundaria Obligatoria y 40 en Bachillerato", ha expresado.

Acuerdo con sindicatos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Junta firmó el pasado mes de junio con los sindicatos ANPE, UGT y CCOO un acuerdo de mejoras educativas que recogía los compromisos de "la bajada de ratios y el descenso de las horas lectivas para los profesores".

Un pacto que también reconocía de manera plena el trabajo de los docentes interinos, ya que al cesar su sustitución se les liquidaban las vacaciones, pero ese tiempo no contaba a efectos administrativos ni para la antigüedad.