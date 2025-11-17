La periodista Arantxa Castaño, nueva presidenta de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de las Universidades

La periodista de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y columnista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Arantxa Castaño es la nueva presidenta de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de las Universidades y Centros de Investigación del Estado Español (AUGAC).

Ha asumido la presidencia durante las jornadas de formación organizadas por la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Palma de Mallorca, según ha informado en un comunicado la AUGAC, que ha subrayado que la incorporación de Castaño al frente de la asociación refuerza la presencia de Castilla-La Mancha en el mapa nacional de la comunicación universitaria en el año en que la UCLM y la propia AUGAC celebran cuatro décadas de trayectoria.

La nueva presidenta ha destacado el papel estratégico de la comunicación en la educación superior y en el ámbito científico ante un escenario marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión de crisis.

También ha señalado que la AUGAC quiere seguir impulsando la formación, la colaboración y la innovación comunicativa para responder a las nuevas demandas del sistema científico y universitario.

"Esta asociación solo tiene sentido si cada persona siente que su voz cuenta, que su experiencia suma y que su participación marca la diferencia”, ha apuntado para resaltar el valor del trabajo colectivo en la asociación.

Nueva junta

La junta directiva renovada está formada por Eva Fernández Silva (Universidad de Sevilla) en la Vicepresidencia; Cándida González Alfonso (Universidad de La Laguna) en la Secretaría y Alma Escudero Sánchez (Fundación Universidad de Valladolid) en la Tesorería.

Además, integran las vocalías Alberto Hernández Izquierdo (Universidad Politécnica de Madrid), Juan Salvador Pérez Villanueva (Universidad Jaume I), María Gil Rodriguez (Universidad Nebrija) y Ferrán Llunel Camps (Universidad Pompeu Fabra), además de Virginia Aceituno Casanova (Universidad de Alicante) como vocal adjunta para asuntos internacionales.

El grupo asume el compromiso de fortalecer el papel de AUGAC como red profesional que agrupa a profesionales de la comunicación, el marketing y áreas afines en universidades y centros de investigación, y plantea reforzar la colaboración institucional, impulsar estrategias de comunicación inclusivas y sostenibles y crear nuevos entornos de participación. La UIB, que ha sido la sede de las jornadas celebradas en Palma de Mallorca, fue donde nació la AUGAC en 1985.