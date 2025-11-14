Castilla-La Mancha entrega 32 reconocimientos por el Día de la Enseñanza y clama por una educación "con rostro humano"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apostado por los profesionales docentes y por la educación "con rostro humano". "No hay inteligencia artificial posible que enseñe valores, aunque la tecnología pueda ser útil en otros aspectos", ha expresado.

Así lo ha manifestado durante el acto institucional por el Día de la Enseñanza 2025 celebrado en Consuegra (Toledo). Una jornada en la que la Junta ha entregado 32 reconocimientos a personas y entidades que contribuyen a la educación de Castilla-La Mancha día a día.

"El objetivo es combatir el miedo en la profesión docente de cómo van a afectar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Y si se va a ir hacia modelos que enseñen por ordenador a los niños. En lo que dependa de mí, de ninguna manera", ha indicado.

Asimismo, ha afirmado que la trayectoria de esta región avala que continuará la apuesta por "la docencia que pueda mirar a la cara y a los ojos" y que pueda enseñar valores como que "el ser humano no puede ser indiferente ante el odio o la injusticia".

Balance positivo de 25 años

Page ha celebrado los 25 años desde la asunción de las competencias en materia educativa y ha afirmado que "esta región es lo que es en buena medida porque se tomó como una inmensa prioridad la educación".

Según el presidente, en el 2000 se dedicaba el 3,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) a la educación, mientras que esa cifra ha aumentado hasta el 5,5 % en la actualidad. "Este logro se ha conseguido 'cum laude' y en 2026 el presupuesto para educación aumentará un 5,3 %", ha adelantado.

Además, ha presumido de que en los últimos 25 años los alumnos se han incrementado un 9 % pero el profesorado lo ha hecho un 47 % y buena parte se ha destinado a atender a niños con especialidades, a la inclusión.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho balance de los 25 años de las transferencias educativas y ha hecho hincapié en que en la actualidad hay "el doble de enseñantes, el triple de gasto y el triple también de coste por alumno".

"Algunos dirán que añoran el modelo en el que todo dependía de Madrid. Asumir las competencias nos ha servido para hacernos cargo de nuestra educación y para mejorar Castilla-La Mancha", ha afirmado.

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado el simbolismo de esta celebración por los 25 años de las transferencias educativas y ha agradecido su trabajo a todos los exconsejeros de Educación que han pasado por la Junta.

"El lema de este año es 'La educación es la clave', pero también es la llave que abre al aprendizaje a otras formas de mirar el mundo para crear y convivir, que es lo que llevamos haciendo durante 25 años gracias a un sistema educativo que lo construimos todos", ha asegurado.

Por último, la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez, ha reivindicado que "tras 25 años de competencias educativas, se celebra "mucho más que un recorrido". "Día a día en las escuelas e institutos se construye un futuro de igualdad de oportunidades que no deja a nadie atrás", ha sentenciado.

Reconocimientos

Durante la gala se ha reconocido en la categoría de Centros Educativos al CRA 'Pinares de la Manchuela', de Cenizate (Albacete); el CEIP 'Federico Mayor Zaragoza', de Albacete; el Conservatorio Profesional de Música, de Alcázar de San Juan- Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real; el Conservatorio Profesional de Música 'Pablo Sorozabal' y el Conservatorio Profesional de Danza 'José Granero', de Puertollano (Ciudad Real); el CRA 'Los Pinares', de Campillo de Altobuey (Cuenca) y el IES 'Juan del Castillo', de Belmonte (Cuenca).

Asimismo, en esta categoría se ha reconocido al Centro de Educación Especial APANAG de Guadalajara y a la Escuela Oficial de Idiomas de esta misma provincia, así como al CEIP 'Escultor Alberto Sánchez', de la ciudad de Toledo y el IES 'Consaburum', de la localidad de Consuegra (Toledo).

En la categoría de profesorado han sido reconocidos José Eduardo Córcoles del IES 'Bachiller Sabuco', de Albacete; Ángel Luis González del CIFP 'Virgen de Gracia', de Puertollano (Ciudad Real); María Asunción Flores del CEIP 'José Montalvo', de Horcajo de Santiago (Cuenca); María Paz Verde del IES 'Virgen del Amparo', de Guadalajara; Itziar Martínez del Colegio 'Nuestra Señora de la Consolación' de Villacañas (Toledo) y María Rosa Mompó del CEIP 'Hernán Cortés', de Talavera de la Reina (Toledo).

En la categoría de alumnado han sido reconocidos Andrea y Laura Chicano del IES 'Universidad Laboral' de Albacete; Alma Marín del IES 'Gregorio Prieto', de Valdepeñas (Ciudad Real); Myroslav Pushkedra y Danylo Ivaniuk del IES 'La Hontanilla' y el CEIP 'Duque de Riánsares', respectivamente, de Tarancón (Cuenca) y Adan Sánchez del CEIP 'Río Henares' de Guadalajara; Godwin Orukpe del IES 'Arcipreste de Canales',de Recas (Toledo).

En la categoría de Personal de Administración y Servicios de los centros educativos se ha reconocido a José Antonio Rubio del CEIP 'Antón Díaz', de El Bonillo (Albacete); Pedro Ferrer de la 'Escuela de Arte Pedro Almodóvar' de Ciudad Real; María José Soria del IES 'Pedro Mercedes' de Cuenca; Inmaculada Álvarez del IES 'Peñalba' de Chiloeches (Guadalajara); Isabel María Heredia del CEIP ´Blas Tello´ de Navalcán (Toledo).

En la categoría de entidades colaboradoras con las Comunidades Educativas han sido reconocidos Iberdrola; Ayuntamiento de Poblete, en la provincia de Ciudad Real; AMPA CEIP 'Adolfo Martínez Chicano', de Las Pedroñeras (Cuenca); BASF de Marchamalo (Guadalajara) y Carmen Sánchez de CECAM, en Toledo.

Además, se han concedido dos menciones especiales, las de José Luis Lupiáñez y Pedro José Caballero, por su labor esencial como vínculo entre familias, escuela y administración educativa. Y otras seis menciones a los ex consejeros y ex consejeras de Educación en la comunidad.