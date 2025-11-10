Más de 384.000 castellanomanchegos disfrutarán de un puente de tres días esta semana: este es el motivo

Algunos castellanomanchegos disfrutarán esta semana de un pequeño puente de tres días. La comunidad educativa, compuesta por docentes y alumnos, celebrará este viernes 14 de noviembre el Día de la Enseñanza 2025 en Castilla-La Mancha.

Esta fecha marcada en el calendario escolar como no lectiva e instituida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes homenajea la labor de todos los actores implicados en el proceso educativo y este año conmemora el 25º aniversario de la transferencia de competencias educativas a la comunidad autónoma.

El acto central de la Junta de Comunidades tendrá lugar en Consuegra (Toledo) y reconocerá con 32 distinciones (seis más que en la edición anterior) la dedicación y el esfuerzo de docentes, centros, personal de administración, alumnado y entidades.

Iberdrola Renovables, BASF Marchamalo, el Ayuntamiento de Poblete o diferentes asociaciones de madres y padres también recibirán mención por su acompañamiento y apoyo al sistema educativo regional.

El consejero de Educación, Amador Pastor, destacó días atrás la importancia de reivindicar los logros educativos alcanzados durante este cuarto de siglo: más de 2.600 actuaciones en infraestructuras, una inversión superior a los 1.400 millones de euros y un incremento del 9 por ciento en el alumnado matriculado hasta superar los 384.000 en total.

Además, destacó el crecimiento del presupuesto destinado por alumno, rozando los 8.000 euros. Este Día de la Enseñanza permitirá a la comunidad escolar disponer de un periodo de descanso de hasta tres días.