El PSOE defiende "el aumento del 73 %" del gasto por alumno con Page como presidente de Castilla-La Mancha

El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido los diez años de gestión del presidente Emiliano García-Page, destacando que la educación pública es la principal garantía de igualdad de oportunidades en la región. Así lo han manifestado en el acto 'CLM por buen camino en educación' celebrado en Ugena (Toledo).

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado estar "muy satisfecho" con las políticas centradas en el alumnado y el alivio económico de las familias. Pastor ha subrayado que varias medidas impulsadas por el Gobierno regional suponen un ahorro significativo para los castellanomanchegos.

Según las cifras aportadas por el consejero, la primera matrícula universitaria gratuita para unos 5.000 estudiantes supone un ahorro de aproximadamente 1.000 euros por familia.

Acto celebrado en Ugena (Toledo).

Pastor también ha mencionado la gratuidad de la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años y, específicamente, que el nivel de 2 a 3 años supone un ahorro de 212 euros por familia. Además, ha destacado que el programa del Banco de Libros beneficia a 106.000 alumnos y ahorra a las familias cerca de 240 euros en material escolar.

El consejero Amador Pastor ha afirmado que "Castilla-La Mancha no solo se ha recuperado de los recortes de la etapa de gobierno del PP, sino que hoy está a la vanguardia, es punta de lanza de muchas medidas educativas y también somos referentes en inclusión educativa".

La viceconsejera Mar Torrecilla y el delegado provincial de Educación en Toledo, José Gutiérrez, entre el público.

Para respaldar esta tesis, Pastor ha señalado que el gasto educativo por alumno se ha incrementado "un 73 %" en la última década, hay más profesores y se han reducido las ratios de alumnos por aula. Ha subrayado que, en el ámbito rural, se han abierto "más de 40 centros" frente al cierre de escuelas rurales del pasado, y se han recuperado las ayudas de comedor escolar.

El alcalde de Ugena, Félix Gallego, ha respaldado estas afirmaciones, calificando el nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de la localidad como "un paso de gigante" en las políticas educativas de Page.

"El peor PP de España"

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha contrastado la gestión regional con la oposición. Gutiérrez ha asegurado que Page ha logrado generar una "extraordinaria estabilidad" que contrasta con la "incertidumbre y la crispación a nivel nacional".

En un ataque directo al Partido Popular, Álvaro Gutiérrez ha afirmado que Castilla-La Mancha tiene en la oposición al "peor PP de toda España". El secretario general ha concluido que el PP es "un partido con falta de liderazgo, sin programa, sin proyecto, instalado en los bulos y en la manipulación, lo que contrasta con la fiabilidad, la credibilidad y la confianza que inspira el Gobierno de Page".