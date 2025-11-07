Con esta guía lanzada desde Castilla-La Mancha podrás detectar si tu hijo tiene dislexia
El nuevo recurso didáctico combina recursos prácticos, evidencia científica y materiales interactivos para fortalecer la enseñanza de la lectura desde las primeras etapas educativas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado una guía pionera a nivel nacional para prevenir, detectar y atender de manera temprana y eficaz la dislexia.
Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la presentación de la 'Guía para la prevención y atención educativa del alumno con dislexia y otras dificultades del aprendizaje', en los Servicios Centrales de la Consejería.
Pastor ha destacado el carácter diferencial de este nuevo recurso frente a otras publicaciones existentes en el ámbito nacional, ya que pone el foco en los aspectos preventivos, en lugar de mantener una visión reactiva y rehabilitadora.
Según ha explicado, la guía es "ante todo visual, práctica y científicamente fundamentada", y promueve "una enseñanza de lectura de calidad desde la Educación Infantil, ofreciendo una respuesta educativa temprana, intensiva y focalizada".
Estructura de la guía
La guía, estructurada en cinco grandes bloques, persigue seis objetivos fundamentales:
- Aportar buenas prácticas basadas en la evidencia científica sobre la enseñanza del proceso lector.
- Prevenir las dificultades específicas de aprendizaje desde las primeras etapas educativas.
- Mejorar la identificación y la respuesta educativa inclusiva del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o en riesgo de presentarlas.
- Sensibilizar a docentes, familias y profesionales del sistema educativo.
- Contribuir al desarrollo socioemocional de los estudiantes y sus familias.
- Ofrecer un recurso práctico, riguroso y accesible con herramientas y materiales para toda la comunidad educativa.
En cuanto a su estructura, el primer bloque aborda el modelo de visión simple de lectura y apuesta por metodologías basadas en la evidencia científica. El segundo se centra en programas y actuaciones de prevención, con especial atención a la conciencia fonológica, el vocabulario y las habilidades narrativas.
Dificultades educativas
El tercer bloque profundiza en la respuesta educativa y el conjunto de medidas para la enseñanza de los procesos lectores. El cuarto se dedica específicamente a las dificultades de aprendizaje de la lectura en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, mientras que el quinto ofrece pautas y orientaciones para las familias en la prevención de estas dificultades.
Además, el documento incluye recursos interactivos, infografías, vídeos, artículos, referencias bibliográficas y un glosario que facilitan su comprensión y aplicación práctica.