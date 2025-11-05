Los 132 colegios e institutos de Toledo con "mayores dificultades": falta de profesores, aislamiento…

La Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la actualización del listado de colegios e institutos de la región clasificados como "difícil desempeño" con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2025.

Hasta 130 centros educativos de esta relación que reconoce la labor docente en contextos especialmente exigentes se ubican en la provincia de Toledo. Las características que se valoran en este informe se desglosan en las siguientes áreas:

- Aislamiento geográfico: Muchos de estos colegios están ubicados lejos de grandes núcleos de población, en zonas rurales de difícil acceso o de climas diversos.

- Alta presencia de alumnos con necesidades educativas especiales: Un elevado porcentaje (20 por ciento o más) de estos alumnos, lo que implica una mayor dedicación y especialización profesional.

- Dificultad para cubrir vacantes docentes: Son municipios pequeños, centros incompletos o especialidades con alta rotación de profesorado.

- Organización interna compleja: Agrupamientos mixtos y CEIP incompletos donde conviven niños de varias edades en una sola aula.

Además, los criterios que propician la inclusión de estos colegios o institutos en esta lista se basan en la Orden de 7/06/2016, modificada por la Orden 97/2019. En este sentido, los principales son la proporción de alumnos con necesidades específicas, la estructura y organización jurídica del centro (agrupamientos mixtos) , la ubicación y condiciones ambientales y la tipología técnica (aulas TEA, comunidad de aprendizaje, penitenciarias, etc).

La mayoría de los centros de Toledo de este listado repiten el Criterio II (alta diversidad educativa), seguido del IV (centros incompletos), lo que refleja una cruda realidad de la educación en la provincia toledana marcada por una red de alumnos muy heterogénea que implica un gran esfuerzo organizativo.

A continuación, te mostramos el listado completo de los colegios e institutos toledanos clasificados como "difícil desempeño":