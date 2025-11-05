Los 132 colegios e institutos de Toledo con "mayores dificultades": falta de profesores, aislamiento…
Esta relación reconoce la labor docente en contextos especialmente exigentes.
La Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la actualización del listado de colegios e institutos de la región clasificados como "difícil desempeño" con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2025.
Hasta 130 centros educativos de esta relación que reconoce la labor docente en contextos especialmente exigentes se ubican en la provincia de Toledo. Las características que se valoran en este informe se desglosan en las siguientes áreas:
- Aislamiento geográfico: Muchos de estos colegios están ubicados lejos de grandes núcleos de población, en zonas rurales de difícil acceso o de climas diversos.
- Alta presencia de alumnos con necesidades educativas especiales: Un elevado porcentaje (20 por ciento o más) de estos alumnos, lo que implica una mayor dedicación y especialización profesional.
- Dificultad para cubrir vacantes docentes: Son municipios pequeños, centros incompletos o especialidades con alta rotación de profesorado.
- Organización interna compleja: Agrupamientos mixtos y CEIP incompletos donde conviven niños de varias edades en una sola aula.
Además, los criterios que propician la inclusión de estos colegios o institutos en esta lista se basan en la Orden de 7/06/2016, modificada por la Orden 97/2019. En este sentido, los principales son la proporción de alumnos con necesidades específicas, la estructura y organización jurídica del centro (agrupamientos mixtos) , la ubicación y condiciones ambientales y la tipología técnica (aulas TEA, comunidad de aprendizaje, penitenciarias, etc).
La mayoría de los centros de Toledo de este listado repiten el Criterio II (alta diversidad educativa), seguido del IV (centros incompletos), lo que refleja una cruda realidad de la educación en la provincia toledana marcada por una red de alumnos muy heterogénea que implica un gran esfuerzo organizativo.
A continuación, te mostramos el listado completo de los colegios e institutos toledanos clasificados como "difícil desempeño":
- CEIP Benjamín Escalonilla – Albarreal de Tajo.
- CEIP Ntra. Sra. de la Aurora – Alcabón.
- CEIP Rufino Mansi – Alcaudete de la Jara.
- CRA Río Tajo - José Manuel Oviedo - Alcolea de Tajo.
- CEIP Virgen de la Oliva – Almonacid de Toledo.
- CEIP Conde de Mayalde – Añover de Tajo.
- CEIP San Blas – Arcicóllar.
- CEIP Santa María la Blanca – Barcience.
- IES Julio Verne – Bargas.
- CEIP San Isidro Labrador – Cabañas de la Sagra.
- CEIP Alonso de Cárdenas – Cabezamesada.
- CEIP Ribera del Alberche-Calalberche.
- IES Blas de Prado – Camarena.
- CEIP Ntra. Sra. del Rosario – Camarenilla.
- CEIP Cardenal Cisneros – Camuñas.
- CEIP Cristo de la Cueva – Carmena.
- CEIP Doctor César González Gómez – Carriches.
- CEIP Ntra. Sra. de la Antigua – Cebolla.
- CEIP Ntra. Sra. de la Natividad – Cedillo del Condado.
- CEIP Santa María Magdalena – Chozas de Canales.
- CEIP Santísimo Cristo de la Veracruz – Consuegra.
- CEIP Ntra. Sra. de la Muela – Corral de Almaguer.
- IES La Besana – Corral de Almaguer.
- CEIP Soledad Alonso Dorado – Cuerva.
- CRA Campos de Castilla – Domingo Pérez.
- CRA La Jara – El Campillo de la Jara.
- CEIP Ntra. Sra. de Hortum Sancho – El Casar de Escalona.
- CEIP Ortega Pérez – El Membrillo.
- CRA Villas del Tajo – El Puente del Arzobispo.
- CRA Tierras de Viriato – El Real de San Vicente.
- CEIP Silvano Cirujano – El Romeral.
- IES Lazarillo de Tormes – Escalona.
- CEE Reino de Tule – Esquivias.
- CEIP Condes de Fuensalida – Fuensalida.
- CEIP Tomás Romojaro – Fuensalida.
- CEIP Don Cristóbal López – Gamonal.
- CEIP Virgen de la Higuera – Hormigos.
- CEIP Gregorio Marañón – Huecas.
- CEIP Clara Campoamor – Illescas.
- CEIP Ilarcuris – Illescas.
- CEIP Martín Chico – Illescas.
- CEIP El Greco – Illescas.
- IES Condestable Álvaro de Luna – Illescas.
- CRA Campo Arañuelo – La Calzada de Oropesa.
- CEIP Severo Ochoa – La Mata.
- CEIP Ntra. Sra. del Amor de Dios – La Nava de Ricomalillo.
- CEIP Ramón y Cajal – La Puebla de Almoradiel.
- IES Juan de Lucena – La Puebla de Montalbán.
- CEIP La Vera Cruz – Las Herencias.
- CEIP Ntra. Sra. del Águila – Las Ventas con Peña Aguilera.
- CEIP María Magdalena – Layos.
- CEIP Ramón y Cajal – Lominchar.
- CRA Entrerríos – Los Cerralbos.
- CEIP San Francisco – Los Navalmorales.
- CEE Mingoliva – Madridejos.
- CEIP Álvarez de Toledo – Manzaneque.
- CEIP Don Álvaro de Luna – Maqueda.
- CEIP San Juan – Marjaliza.
- CEIP Juan de Padilla - Toledo.
- CRA Ribera del Guadyerbas – Mejorada.
- IES Antonio Jiménez Landi – Méntrida.
- CEIP José Ramón Villa – Mora.
- CEIP La Fuente – Nambroca.
- CEIP El Duende – Nambroca.
- IESO Manuel de Guzmán – Navahermosa.
- CEPA La Raña – Navahermosa.
- CRA Sierra de San Vicente – Navamorcuende.
- CEIP Santísimo Cristo de la Salud – Noez.
- CEIP Cristo de la Nava – Nombela.
- CEIP Ntra. Sra. de la Monjía – Novés.
- CEIP Cristo de la Misericordia – Numancia de la Sagra.
- IES Profesor Emilio Lledó – Numancia de la Sagra.
- IES Miguel Hernández – Ocaña.
- CEPA Aula Penitenciaria Ntra. Sra. de la Merced-Ocaña.
- CEIP Pastor Poeta – Ocaña.
- CEIP San José de Calasanz – Ocaña.
- CEIP San Juan Bautista – Palomeque.
- CEIP Marqueses de Manzanedo – Pantoja.
- CEIP Ntra. Sra. de la Luz – Parrillas.
- CEIP Santiago Cabañas – Quero.
- CEIP Antonio Machado – Quintanar de la Orden.
- CEIP Cristóbal Colón – Quintanar de la Orden.
- IES Arcipreste de Canales – Recas.
- CEIP César Cabañas Caballero – Recas.
- CEIP Maximina Felisa Gómez Agüero – Rielves.
- CEIP Santísimo Cristo de la Luz – San Martín de Montalbán
- CRA Río Pusa – San Martín de Pusa.
- CEIP Ntra. Sra. del Buen Camino – San Román de los Montes.
- IESO Velsinia – Santa Cruz de la Zarza.
- CEIP Ntra. Sra. de la Piedad – Santa Olalla.
- IES Las Salinas – Seseña.
- CEIP Santa Ana – Sto. Domingo Caudilla.
- EAEA con Discapacidad Visual – Talavera de la Reina.
- CEIP Antonio Machado – Talavera de la Reina.
- CEIP Fray Hernando – Talavera de la Reina.
- ES Juan Antonio Castro – Talavera de la Reina.
- CEIP Pablo Iglesias – Talavera de la Reina.
- CEE Bios – Talavera de la Reina.
- EAEHD Talavera – Talavera de la Reina.
- IES San Isidro (ESO) – Talavera de la Reina.
- CEIP Federico García Lorca – Talavera de la Reina.
- CEIP San Juan de Dios – Talavera de la Reina.
- CEIP Santa María – Talavera de la Reina.
- CEIP Antonia González – Tembleque.
- EAEA con Discapacidad Visual – Toledo.
- CEIP Escultor Alberto Sánchez – Toledo.
- IES Juanelo Turriano – Toledo.
- CEIP Rosa Parks – Toledo.
- CEIP San Lucas y María (C. de aprendizaje) – Toledo.
- CEIP Santa Teresa – Toledo.
- CEE Ciudad de Toledo – Toledo.
- EAEHD Toledo – Toledo.
- IES Princesa Galiana – Toledo.
- IES Sefarad – Toledo.
- CEIP Lazarillo de Tormes – Torrijos.
- CEIP Inmaculada Concepción – Totanés.
- CEIP Fernán González – Turleque.
- CEIP Miguel de Cervantes – Ugena.
- CEIP Santo Cristo – Urda.
- IES Cañada Real – Valmojado.
- IESO La Falcata – Villafranca de los Caballeros.
- CEIP Miguel de Cervantes – Villafranca de los Caballeros.
- IES Castillo del Águila – Villaluenga de la Sagra.
- CEIP Ntra. Sra. de la Redonda – Villamiel de Toledo.
- CEIP Santo Domingo de Silos – Villaminaya.
- CEIP Santa María Magdalena – Villamuelas.
- CEIP Santa Ana – Villanueva de Bogas.
- CEIP Juan de Yepes – Yepes.
- CEIP Remigio Laín – Yuncler.
- CEIP Ntra. Sra. de la Salud – Yunclillos.
- IESO Melgar – Yuncos.
- IES La Cañuela – Yuncos.