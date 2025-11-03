Castilla-La Mancha pone en marcha su nueva Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades

Imagen de archivo de un joven antes de un examen Álvaro Ballesteros-Europa Press

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la nueva Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades/talento de la comunidad, con el objetivo de atender a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos.

Así lo ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que detalla que se trata de una "estructura de atención educativa de apoyo y asesoramiento referente para la identificación y la intervención, la unificación de criterios de actuación y la necesaria coherencia de actuaciones entre los distintos profesionales involucrados en la respuesta educativa de este alumnado, para garantizar el máximo desarrollo del potencial y talento".

Una unidad que da un paso más al proyecto piloto de mejora de la respuesta educativa del alumnado con altas capacidades iniciado en la región en el curso 2022-2023. Por ello, se ha publicado la orden para determinar su organización y funcionamiento.

Será de aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en los que se imparten las enseñanzas no universitarias en la comunidad autónoma. Y estará compuesta por los profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa con formación en materia de altas capacidades, además de otros docentes con formación en la materia.

Principios de intervención

La nueva Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades se regirá por los siguientes principios:

Complementariedad de las actuaciones realizadas por los diferentes agentes educativos involucrados en la atención al alumnado con Altas capacidades/talento con objeto de aportar el conocimiento especializado en materia de altas capacidades.

Colaboración y corresponsabilidad entre los diferentes agentes educativos y sociales que intervienen en el proceso educativo del alumnado.

Inclusión, equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades y competencias del alumnado.

Proporcionalidad y equilibrio en la intervención de tal modo que ningún colectivo destinatario vea mermada su atención en favor de otro.

Prioridad en la detección temprana, identificación y respuesta educativa del alumnado con Altas Capacidades/talento.

Entre sus funciones estarán la de asesorar a los centros y a las familias, sensibilizar sobre las características de estos alumnos, colaborar con la orientación educativa o cualquier otra función relacionada con las altas capacidades.