Campo de Criptana reconoce la brillantez académica y el trabajo docente de sus estudiantes y profesores

Foto de familia de la Gala de Educación 2025 de Campo de Criptana. Ayuntamiento de Campo de Criptana.

La Gala de Educación 2025 celebrada en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana ha reconocido la excelencia académica, la superación personal y la dedicación docente como pilares fundamentales del sistema educativo local.

Durante el evento, se han entregado los premios a los mejores expedientes académicos de los centros educativos de Campo de Criptana en las distintas etapas formativas. Los galardonados han recibido una aportación económica destinada a la adquisición de material pedagógico y deportivo, como muestra del compromiso municipal con el esfuerzo y la superación personal.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, han sido reconocidos alumnos del IES Isabel Perillán y Quirós, del Colegio Ntra. Sra. del Rosario y de la EFA Molino de Viento. En Ciclos Formativos de Grado Medio, la premiada ha sido Lorena Comendador, de la EFA Molino de Viento.

En Bachillerato, se ha distinguido a Patricia Galán, Diego Pintado, Elena Cruz y Silvia Manzaneque, del IES Isabel Perillán y Quirós. En Grado Superior, el reconocimiento ha sido para Adrián García, también de la EFA Molino de Viento.

Asimismo, se han premiado los mejores expedientes del Conservatorio Profesional de Música, Educación Especial y del Centro de Enseñanzas de Personas Adultas, con menciones especiales para Guillermo López, Diego García-Cervigón y Manuel A. Olivares.

La gala también ha homenajeado al profesorado jubilado en el curso 2024/2025, reconociendo su trayectoria y dedicación a la enseñanza. Han sido distinguidos Pilar Camacho, María del Carmen Rubio, Ángel Ramón, Mercedes Sánchez, Mercedes Pradillo y Millán Aguilar.

Con este acto, el Ayuntamiento de Campo de Criptana ha reafirmado su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y conectada con las raíces culturales del municipio.