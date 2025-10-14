De gestión quesera a lenguaje Python: las 8 especializaciones de FP que va a poner en marcha Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, Ciencia y Deporte de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, en rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado ocho decretos que establecen los nuevos currículos de los cursos de especialización de Formación Profesional (FP) que se irán poniendo en práctica de manera progresiva hasta 2030 y que constituirán unas 400 plazas.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor ha explicado que algunas de estas formaciones ya se están impartiendo, como el Grado Superior de lenguaje de programación 'Python' en Albacete y que el resto se irán instaurando de manera progresiva.

Se trata de gestión quesera, comercio electrónico, redes sociales, marketing y ventas enfocados a comercio online y arte floral.

Además, Pastor ha explicado que la oferta se completa con una especialización en inspección y peritación de vehículos, y otra más en coordinación de personal de eventos, dos sectores en los que han detectado una "importante demanda".

El consejero ha recordado que estas adaptaciones responden a la nueva Ley de Formación Profesional y a los modelos que recoge el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y con la que "Castilla-La Mancha vuelve a hacer un ejercicio importante en cumplir con la tarea del Ministerio".

Empleabilidad

Pastor ha detallado que 12.456 empresas de la comunidad están suscribiendo convenios con los diferentes centros educativos para facilitar que los alumnos de Formación Profesional puedan tener sus primeras estancias y ha situado la empleabilidad "entre el 80 y el 100 %".

Amador ha destacado "la fortaleza que supone para Castilla-La Mancha tener reconocido por el Ministerio de Educación cinco centros de excelencia en el ámbito de la Formación Profesional en aspectos y en familias profesionales punteras: aeronáutica, turismo, inteligencia artificial, fabricación automatizada o las tecnologías de la información" gracias a una oferta completa de 30 cursos de especialización y 967 ciclos formativos que llegan a 46.000 alumnos.