Un curso de la UCLM analiza en Letur las causas de la DANA y cómo prevenir situaciones similares

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) continúa celebrando algunos seminarios dentro de su programación de cursos de verano. En esta ocasión, ha sido el turno para Letur, que acoge del 24 al 26 de septiembre este curso 'clave para entender y prevenir los efectos de la DANA', tal y como señaló su director, Manuel Esteban Lucas Borja.

El acto de presentación, celebrado esta mañana en Letur, ha contado con la participación de la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, María Llanos Valero Hernández; la directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro Martín; el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez; y el director del curso, Manuel Esteban Lucas Borja.

El curso, estructurado en tres jornadas con sesiones de mañana y tarde, salvo el último día, que contempla solo sesión matinal, cuenta con la participación de expertos de primer nivel procedentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha, de diversas universidades españolas, así como con representantes sociales y empresariales y agentes medioambientales.

El programa, además de diferentes ponencias, incluye visitas de campo para observar directamente las zonas afectadas y las intervenciones realizadas, al igual que mesas redondas, talleres, incluso para los más pequeños.

Esta iniciativa busca ofrecer datos científicos y evidencias claras sobre lo ocurrido, fomentar la implicación de la sociedad civil y promover estrategias de prevención y respuesta que minimicen los daños en caso de nuevas DANAs.

El curso está dirigido principalmente a profesionales y estudiantes de disciplinas relacionadas con la gestión del agua, protección civil, emergencias, cambio climático, urbanismo y medio ambiente.