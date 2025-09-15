Castilla-La Mancha incorpora 309 docentes extra para reforzar lectura, matemáticas y educación inclusiva

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el curso escolar 2025-2026 con una clara apuesta por la calidad educativa mediante la incorporación de 309 contratos extraordinarios de docentes.

A través de estos reforzarán las competencias lectoras y matemáticas, la transformación digital y la educación inclusiva.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, durante el acto de inauguración del curso celebrado en el CEIP Santa Bárbara de Villacañas (Toledo), en el que también han participado el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez y el alcalde del municipio, Juan Ángel Almonacid.

Pastor ha destacado que estos docentes también contribuirán a fortalecer el programa Proa+ y la educación inclusiva sumándose a los más de 1.000 profesionales del Plan del Éxito y Prevención del Abandono Educativo Temprano, que cumple su séptima edición.

En total, el Ejecutivo autonómico ha reforzado este curso con 530 docentes más que el año pasado, alcanzando la cifra de 33.663 profesionales en las aulas.

Buen inicio

El consejero ha deseado un buen curso escolar al conjunto de la comunidad educativa, integrada por 384.667 alumnos y alumnas en 1.784 centros educativos de Castilla-La Mancha.

En materia de infraestructuras, Pastor ha anunciado la firma de un convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Villacañas para financiar la nueva cubierta del CEIP Santa Bárbara, que contará con una inversión superior a los 230.000 euros.

CEIP Santa Bárbara en Villacañas JCCM

Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido reconocida por la OCU como una de las comunidades con una vuelta al cole más económica, gracias a medidas como el banco de libros, la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años y la exención de la primera matrícula universitaria.

También se han implantado mejoras para el profesorado, como la reducción de ratios en Primaria, la disminución de horas lectivas y un plan de simplificación burocrática.