Todo lo que debes saber para ahorrar en las compras de 'la vuelta al cole' según la Junta de Castilla-La Mancha

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina. Con 'la vuelta al cole' más de 380.000 estudiantes y miles de docentes regresan a las aulas en Castilla-La Mancha para iniciar un nuevo curso escolar, en este caso el 2025/2026.

En la entrevista al consejero de Educación publicada este domingo en exclusiva en EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, Amador Pastor presume de tener "el inicio de curso más económico de España", reconocidas por entidades como la OCU gracias a medidas implementadas por su ejecutivo como el banco de libros y la gratuidad del transporte escolar.

A este respecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desgranado en nota de prensa una serie de recomendaciones "imprescindibles" para preparar la vuelta al cole "sin sobresaltos en la economía del hogar".

Claves prácticas para ahorrar según la Junta:

Haz lista y revisa lo que tienes: Planifica las compras una vez hayas chequeado todo el material y ropa aprovechable de otros años.

y ropa aprovechable de otros años. Marca un tope de gasto y prioriza las necesidades reales.

y prioriza las necesidades reales. Compara precios, compra lo más urgente primero y revisa promociones o bancos de intercambio para ahorrar hasta un 40 por ciento.

y revisa promociones o bancos de intercambio para ahorrar hasta un 40 por ciento. Apuesta por los programas de préstamo de libros y material usado , se han convertido en una fuente de ahorro para las familias.

, se han convertido en una fuente de ahorro para las familias. Mucho cuidado con los créditos rápidos o tarjetas revolving . Consulta condiciones y rechaza compromisos abusivos.

. Consulta condiciones y rechaza compromisos abusivos. Presta atención a la composición del material escolar. Si el producto es apto, debe llevar el Marcado CE .

. Opta por alternativas sostenibles e intenta reparar siempre que se pueda los dispositivos electrónicos .

. En las compras online emplea mecanismos de pago protegidos y conserva siempre las facturas de cara a posibles reclamaciones.

Recuerdan que cualquier duda puede resolverse a través de la OMIC, el teléfono gratuito del consumidor (900 501 089) o cualquier portal oficial y puntos de información municipales.