La UCLM se sitúa entre las 20 primeras universidades españolas en captación de fondos de investigación

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ubica en el puesto número 18 de las universidades de España en captación de fondos competitivos de investigación al dotar de manera global más de cinco millones de euros para estos fines.

Dentro de la convocatoria de ayudas de Proyectos de Generación de Conocimiento 2024, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha financiado más de una treintena de proyectos de investigación y nueve contratos predoctorales de las 79 solicitudes presentadas por la UCLM.

Estos resultados reflejan una tasa de éxito del 45 por ciento, un porcentaje superior a la media nacional y dos puntos por encima de la convocatoria de 2023. Un logro que consolida la trayectoria positiva en la capacidad investigadora del profesorado y la labor de la Unidad de Gestión de Investigación.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha puesto en valor este éxito colectivo: "Es fruto de la apuesta sostenida por un Plan Propio de Investigación que fortalece año tras año las capacidades de nuestros grupos, convirtiéndose en la mejor palanca para incrementar nuestra competitividad y atraer más fondos a la región".



En la última década, este Plan Propio de Investigación ha experimentado un incremento en inversión superior al 400 %. Entre sus principales líneas de apoyo figura la convocatoria de ayudas a grupos de investigación, iniciada en 2014 y que en la última convocatoria movilizó más de siete millones de euros, la mayor dotación de su historia.