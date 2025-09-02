El PP lleva a las Cortes la "grave situación" de un colegio en un pueblo de Toledo: "Los baños están apuntalados"

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha va a llevar al próximo pleno la "grave situación" que sufren los alumnos del CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Nuestra Señora de la Paz de Santa Cruz del Retamar (Toledo) en materia de "seguridad, accesibilidad y espacio".

Así lo ha desgranado la diputada regional, María Gil, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que 60 alumnos de 5º y 6º de Primaria de este centro reciben clase en la Casa de la Cultura de la localidad por la "dejadez de Page".

La diputada 'popular' ha explicado que esta realidad obliga a estos alumnos a "utilizar una calle abierta al tráfico como patio y gimnasio" improvisados.

“Lo que nació como una medida provisional se ha convertido en una situación insostenible que afecta a 224 alumnos y priva al municipio de un espacio cultural esencial”, ha afirmado la parlamentaria, que también ha añadido que en el propio colegio "los baños están situados fuera del edificio principal y apuntalados".

Una situación que además supone una “falta absoluta de accesibilidad” y que impide a los escolares con movilidad reducida desenvolverse en igualdad de condiciones.

María Gil en rueda de prensa.

“Page prometió un colegio nuevo para Santa Cruz del Retamar, pero años después seguimos igual. Promesas incumplidas, excusas vacías y una gestión nefasta que está privando a los alumnos de una educación digna”, ha aseverado Gil, quien ha recordado que esta misma problemática se repite en localidades como Ocaña, Almansa, Alcázar de San Juan, Guadalajara, Villatobas o Las Pedroñeras.

De esta manera, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular exigirá en el pleno de este jueves la construcción urgente de un colegio "seguro, accesible y funcional".