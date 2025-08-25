Castilla-La Mancha, entre las comunidades con más porcentaje de plazas de Secundaria y FP cubiertas

Las oposiciones docentes para Secundaria y Formación Profesional han dejado este año 41 plazas sin cubrir del total de las 761 ofertadas en Castilla-La Mancha, el 5,39 %. De esta forma, la región se sitúa entre las comunidades que más porcentaje de plazas han sido cubiertas.

A nivel nacional, han quedado desiertas 3.818 de 15.947, lo que genera "un problema grave" de cara al nuevo curso escolar, ya que supone que el 23,8 % de las vacantes no han sido adjudicadas.

Mario Gutiérrez, presidente de CSIF, ha denunciado que una cuarta parte de las plazas hayan quedado desiertas. "Es grave, pero si le sumas una tasa de interinidad por encima del 30 %, una falta de personal en ciertas especialidades o la baja atracción que tiene para los nuevos titulados en docencia, existe un problema para el sistema educativo español muy grave", ha explicado.

El porcentaje global de las plazas desiertas afecta sobre todo a especialidades como Matemáticas, Física y Química y Tecnología en Secundaria; y aquellas relacionadas con informática, ciencias de la salud y automoción en Formación Profesional. Esta situación contrasta con lo que ocurre en Primaria, donde apenas han quedado puestos sin ocupar.

Por comunidades

La ciudad autónoma de Melilla ha registrado el porcentaje más alto de plazas desiertas, con un 62,5 %; seguida de Baleares, con un 54,9 %; y Castilla y León, con un 53,9 %.

También superan la media nacional del 23,8 % la Comunidad de Madrid, con un 36,45 %; Aragón, con un 28,8 %; y Asturias, con un 32,86 %.

Plazas por comunidades. Foto: EFE.

Por el contrario, Cataluña, con el 5,25 %; Castilla-La Mancha, con el 5,39 %, Comunidad Valenciana, con el 15,24 %; Navarra, con el 17,16 %; La Rioja, con el 17,47 %; Galicia, con el 17,8 % y Región de Murcia, con el 19,69 %; son las que tienen el porcentaje más bajo.

Solo Cantabria y Ceuta han cubierto todas las plazas, mientras que País Vasco y Canarias no han tenido convocatoria este año.

Reducir la interinidad

Por su parte, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha han destacado que estos datos confirman el "compromiso de la reducción de la tasa de interinidad, que se sitúa en un 8,8 %".

"Se ha reafirmado la labor del presidente regional, Emiliano García-Page, de continuar impulsando estos procesos selectivos a la vez que se siguen mejorando las condiciones laborales del profesorado", han sentenciado.