La Junta descarta por el momento construir un nuevo instituto en Noblejas porque "no hay un incremento de alumnos"

La Junta de Castilla-La Mancha ha remitido una carta en respuesta al alcalde socialista de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, que inició una huelga de hambre el pasado lunes para reclamar la construcción de un instituto de Educación Secundaria en su municipio. Una misiva en la que el consejero de Educación, Amador Pastor, ha descartado el nuevo centro por el momento debido a que "no existe un incremento en las matrículas que justifique la petición" del Consistorio.

No obstante, el consejero ha mostrado su intención de "recabar información que permita avanzar en el análisis de nuevas o futuras necesidades de escolarización del alumnado en la localidad".

Asimismo, ha expresado que, "no solo no existe un incremento en las matrículas, sino que en determinados cursos se aprecia una ligera tendencia a la baja respecto a años anteriores".

"Este próximo curso la localidad de Noblejas incorporará en sus centros de Educación Infantil en el nivel de 3 años a 39 alumnos frente a los 64 que incorporaba en el curso 2021/2022, es decir, 25 alumnos y alumnas menos, un 40% de reducción de matrícula", ha expresado.

Al respecto, ha indicado que las proyecciones y estudio de las necesidades de escolarización debe realizarse "con los datos de población". Por ello, para llevar a cabo una "valoración completa y rigurosa" de las necesidades educativas, Pastor ha pedido "información sobre un previsible aumento de población en Noblejas".

Por último, ha emplazado a Jiménez a mantener una reunión presencial para tratar el asunto.

"No es la fórmula"

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, pidió al alcalde el pasado lunes a "reconsiderar" la huelga porque esta "no puede ser nunca la fórmula para conseguir infraestructuras".

Además, detalló que la Consejería de Educación "decidió ya hace tiempo, y Agustín lo sabía, construir este instituto en el municipio toledano de Ocaña por motivos estrictamente técnicos de las necesidades del alumnado".

Por su parte, el alcalde se ha mantenido firme en su decisión, expresando que "no tiene miedo". "Las mentiras de la Junta no van a amedrentarme. El presidente, Emiliano García-Page, me prometió la obra en el año 2007. Esta huelga es una llamada de atención de que no se puede engañar a la gente", aseguró.