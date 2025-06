Belén Galletero: "La reforma de los planes de estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual es urgente"

Este jueves 5 de junio se celebran las elecciones al Decanato de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En estos comicios rivalizarán la candidatura continuista del actual vicedecano de Comunicación y Prácticas, Luisma Calvo, con la opción liderada por Belén Galletero, profesora de Televisión que aspira a convertirse en la primera mujer decana.

Nacida en Bilbao en 1982 pero profundamente ligada a Castilla-La Mancha, donde ha llevado a cabo la mayor parte de su carrera profesional en medios como CMMedia, reconoce que se decidió a dar el paso porque denotaba que en los últimos tiempos la Facultad funcionaba en "piloto automático". Ahora, durante un proceso en el que se ha reunido con toda la comunidad universitaria, dice haber comprobado que hay mucha gente "con ganas de cambio" y que "quiere que se le escuche".

Uno de los puntos fuertes de su programa es acometer nuevos planes de estudio cercanos a la realidad de la comunicación actual y que en el caso del Grado de Periodismo no han sufrido modificaciones desde el año 2011.

Mejorar la comunicación de la Facultad -por contradictorio que parezca- o engrasar las relaciones con empresas, medios de comunicación y organizaciones profesionales, son los otros pilares en los que Belén Galletero sustenta su programa.

Pregunta. ¿Cuáles son sus sensaciones a pocos días de que se celebren las elecciones?

Respuesta. Muy positivas. He recibido muchísimo cariño en las últimas semanas. Creo que la gente tiene ganas de cambio. Existe la sensación de que estábamos yendo con piloto automático y hacía falta un cambio de rumbo. Realmente ese fue el motivo por el que decidí presentarme.

Al final, estos procesos hacen que te reúnas con todos los sectores de la Facultad y conozcas mucho mejor el centro en el que trabajas, sus necesidades y las inquietudes de quienes lo forman. Me ha permitido testar muy bien el pulso de una Facultad que no es muy grande pero que ahora conozco mucho mejor.

P. ¿Por qué decidió presentarse a las elecciones?

R. Es una cuestión que viene de lejos y sobre todo está motivada por las ganas que percibía entre los compañeros -principalmente profesorado funcionario que forma parte de la Facultad a tiempo completo- y del estudiantado. Creo que querían que se les escuchara y con ese propósito presenté mi candidatura.

P. ¿En qué pilares principales resumiría su programa electoral?

R. Hay tres cosas que me parecen fundamentales. La primera es comunicar mejor. Parece paradójico que esto ocurra en una Facultad de Comunicación pero es así tanto a nivel interno como externo. Tenemos unas instalaciones que podrían ser la envidia de muchos centros con platós y estudios de radio y televisión perfectamente equipados.

"Hay un capital humano y material impresionante que no está saliendo lo suficiente hacia afuera"

Nuestro servicio de préstamos tiene material a la última que está a disposición de los estudiantes, con el que pueden realizar no solamente prácticas docentes, sino incluso proyectos como sus propios podcasts. De hecho, hay grupos de estudiantes que lanzan sus propuestas personales porque todo eso está a su disposición. Y me parece que es un lujo que no siempre se ve lo suficiente.

También destacaría que, por ejemplo, que tenemos dos profesores que han ganado un premio Goya. Con esto quiero decir que hay un capital humano y material impresionante que no está saliendo lo suficiente hacia afuera.

P. ¿Cuál es la segunda?

R. Hay que afrontar una reforma de los planes de estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual que es urgente. No es que esté estancada, es que no se ha dado ningún paso en los últimos años.

El actual plan de estudios de Periodismo es del año 2011. Hay que revisarlo y adaptarlo a las necesidades actuales. En Comunicación Audiovisual es más reciente, pero aún así hay que ajustarlo también a los cambios.

La gente que conoce cómo es el entorno universitario sabe que todos estos procesos son lentos porque al final, desde que comienza el planteamiento de una reforma hasta que finalmente ve la luz pueden pasar incluso uno o dos años, pero lo que no se empieza no se acaba.

P. ¿Y la tercera?

R. En línea de lo que decía de la visibilidad, es necesario fortalecer la relación con empresas, medios de comunicación y asociaciones profesionales. Tenemos que tener más presencia en el conjunto de la región, sobre todo en las áreas que nos tocan. También en la propia universidad hay que establecer colaboraciones con otros centros incluso del campus de Cuenca u otras facultades. Estamos al lado y ni siquiera establecemos comunicación entre nosotros.

Belén Galletero, aspirante a decana en la Facultad de Comunicación de la UCLM.

P. ¿Qué planes tiene para Comunicación Audiovisual?

R. Sin duda, hay que potenciar más actividades relacionadas con este grado. Nacimos como Facultad de Periodismo, pero desde hace unos años somos Facultad de Comunicación y creo que el estudiantado percibe que eso no siempre se ha materializado lo suficientemente bien.

Reclaman también que Comunicación Audiovisual tenga su espacio, sus actividades y su protagonismo, al igual que Periodismo. Es verdad que tenemos muchas más promociones de egresados en Periodismo que en Comunicación Audiovisual, pero la gente de Comunicación Audiovisual es muy importante, y tiene que tener el peso y el protagonismo que le corresponde.

P. ¿Denota que los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual funcionan a diferentes velocidades?

R. No, no es así. Simplemente, como Periodismo llegó antes, existen más actividades complementarias. A veces, a los estudiantes de Comunicación Audiovisual no les apetece hacer cosas tan relacionadas con los medios de comunicación porque tienen otras inquietudes.

Por eso, al margen de la actividad académica, considero necesario que se potencien más las acciones orientadas a este campo.

P. Una de las circunstancias que envuelven estas elecciones es que podrías convertirte en la primera mujer decana de la Facultad. ¿Qué te dice esto?

R. Para mí es muy emocionante porque traslada un mensaje muy importante. Aunque no nos lo creamos, estamos en el siglo XXI pero todavía nos encontramos con cuestionamientos que tienen que ver con el género.

"Las mujeres podemos estar en primera línea porque estamos preparadas; tenemos la experiencia, la antigüedad y la categoría profesional"

Al final tenemos la experiencia, la antigüedad y la categoría profesional, pero hay gente que no termina de ver que una mujer puede llegar a un puesto directivo. Por eso digo que envía el mensaje de que las mujeres podemos estar en primera línea porque estamos preparadas, por lo menos para que las futuras generaciones vean que eso puede pasar.

P. Hablaba de fortalecer vínculos con empresas y medios de comunicación. En este sentido, ¿cómo ve la incorporación de los nuevos egresados al mercado laboral?

R. Como planteaba anteriormente, lo más importante es la reforma de los planes de estudio porque es necesario saber también cuál es el pulso de la profesión, qué está cambiando dentro de las redacciones y en el mundo audiovisual para saber cómo podemos orientar esa reforma.

Por un lado tenemos que tender puentes para afrontar todo tipo de colaboraciones y por otro ver las demandas que puede haber dentro de medios y empresas para conocer mejor cuáles son los perfiles profesionales que están despuntando y así poder adecuarnos mejor. En definitiva, es a lo que tenemos que aspirar.

P. ¿Ahora los alumnos llegan a la Facultad con más ánimo de ser influencers que periodistas?

R. Yo creo que no. Llegan con el pensamiento de que tienen que formarse en todos los ámbitos de la comunicación. Nosotros lo que tratamos es que tengan la formación clásica del periodismo convencional pero que también estén adaptados a lo que pide la sociedad digital.

"No creo que ahora los alumnos busquen ser influencers o hacerse famosos"

Por ejemplo, en la asignatura de televisión que yo imparto, la idea es que aprovechen las oportunidades que hay en las cadenas clásicas para poder trasladar contenido informativo con otros lenguajes. Es decir, en lugar de que ellos aspiren a ser influencers, que intenten contar con datos la información y hacer periodismo, pero en un lenguaje que, por ejemplo, pueda llegar al público juvenil.

En lugar de que se orienten a ser simplemente creadores de contenido, primero tienen que aprender las bases. Hay una serie de competencias como la investigación, el contacto con las fuentes, el ejercicio crítico de la profesión y la ética que son indispensables. Con esos instrumentos tienen que manejar todo tipo de lenguajes no para ser influencers, sino para ser buenos periodistas en redes sociales. Es cierto que en el caso de la Comunicación Audiovisual el perfil es diferente.

Definitivamente no creo que los estudiantes quieran ser influencers antes que periodistas ni busquen hacerse famosos. Siguen apostando por el periodismo convencional sacando todo el partido a lo que hoy en día aporta la tecnología.

P. ¿Qué papel otorga al profesional de la comunicación en una sociedad sobreinformada como la nuestra?

R. Muy necesario. A veces tenemos un bombardeo de información asfixiante sin la garantía de que lo que estamos viendo o leyendo sea cierto. Yo creo que es importante que podamos confiar en la información y eso solo podemos lograrlo a través de medios profesionales.

Con tanto información, al final tenemos que buscar la etiqueta de calidad para decir: "Vale, ¿quién está detrás de esto?" De lo contrario cada vez es más difícil distinguir lo que podemos creernos y lo que no.

P. Aquí también entra en juego la Inteligencia Artificial (IA). Para usted, ¿se trata de un aliado o de un enemigo?

R. Suelo huir de las posiciones extremas y dicotómicas que te posicionan a favor o en contra de cualquier cosa. En esta caso, parece que estamos como en 'Apocalípticos e Integrados' de Umberto Eco con los tecnófobos por un lado y los que están a favor por otro.

"La IA es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición siempre que la utilicemos de manera crítica y reflexiva"

Creo que hay que verlo más como un aliado que como un enemigo. Nosotros en los grados

tenemos que garantizar que el estudiantado adquiera unas competencias y, bueno, pues eso no se puede hacer haciendo trampas con los trabajos con inteligencia artificial.

Como decía antes, nuestro trabajo tiene que ver con que los estudiantes sean capaces de comunicar en distintos lenguajes, que adquieran unos estándares éticos sobre la comunicación y conciencia crítica. Que luego incorporemos habilidades que tengan que ver con eso, con usar la inteligencia artificial, no lo podemos obviar. Es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición y siempre que la utilicemos de manera crítica y reflexiva, es una ayuda que está ahí.

Las redes de comunicación también están desarrollando sus propios códigos de uso. En ese aspecto creo que lo esencial es la transparencia y en la línea de esos códigos éticos, no hacer pasar por una cosa lo que no es. A partir de ahí, por supuesto que es positivo hacer uso de esa tecnología como cualquier otra. Al final, no deja de ser probablemente una herramienta muy útil en muchos aspectos.

Hay cuestiones como la creatividad que hay que trabajar de otra manera, pero en otras cuestiones de apoyo como el análisis de datos, creo que la IA puede ser muy útil.