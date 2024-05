Guía de la EvAU 2024 en Castilla-La Mancha: fecha y horario de exámenes, asignaturas, notas...

Todo preparado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para que se celebren las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) los próximos días 4, 5 y 6 de junio.

La institución académica evaluará este año a los 9.240 estudiantes inscritos, 547 más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento del 6,29 % y en la cifra histórica más alta salvando el récord de 2020, en plena pandemia de la COVID-19, cuando se inscribieron 9.447 jóvenes.

Durante la EvAU 2024, pruebas de acceso a la universidad anteriormente conocidas como Selectividad, se realizarán un total de 52.000 exámenes y se movilizarán más de 700 profesionales entre correctores -organizados en 33 tribunales distintos-, administrativos o personal de seguridad.

Lugares de examen

La UCLM cuenta con sedes para la realización de la EvAU 2024 ubicadas en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, tanto en las capitales como en los municipios más importantes.

En el siguiente PDF puede consultarse dónde se examinan los alumnos en función de tu centro o instituto de procedencia.

En una rueda de prensa, el coordinador técnico de las pruebas, Jesús Manuel Molero, ha recordado que la EvAU 2024 presenta algunas novedades respecto a la del curso anterior, fundamentalmente en cuanto al número de asignaturas, ya que hay 32 materias objeto de examen, nueve más que el año pasado, y se han modificado los currículos de todas ellas.

Sin embargo, ha aclarado que la estructura de las pruebas no ha variado y consta de dos partes. La primera, llamada ahora Fase de Acceso, es obligatoria para el acceso a la universidad para alumnos de bachillerato LOMLOE (no tiene caducidad). La segunda, que se denomina actualmente Fase de Admisión, es voluntaria y tiene una validez de dos cursos académicos.

Detalles de cada fase

La Fase de Acceso incluye cuatro exámenes de materias cursadas, comunes y obligatorias de modalidad:

Materias comunes:

Historia de España o Historia de la Filosofía

Lengua Castellana y Literatura II.

Primera Lengua Extranjera II.

Además, una asignatura obligatoria de modalidad en función de la opción del Bachillerato cursada:

Bachillerato de Ciencias y Tecnología: Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II o Latín II

Bachillerato de Artes: Vía de Música y Artes Escénicas: Análisis musical II o Artes escénicas II Vía de Artes plásticas, imagen y diseño: Dibujo artístico II.

Bachillerato General: Ciencias Generales

La Fase de Admisión está abierta también a los estudiantes con títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, así como estudiantes de Bachillerato que ya hayan superado una prueba de acceso a la Universidad en convocatorias anteriores, pero que deseen mejorar su nota de admisión.

En este caso, los alumnos se podrán examinar de al menos dos materias de modalidad de Bachillerato, hasta un máximo de cuatro, con independencia de si han sido cursadas o no.

Bachillerato de Ciencias y Tecnología: Física, Química, Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Tecnología e Ingeniería II.

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Empresa y diseño de modelos de negocio, Geografía, Griego II, Historia del Arte.

Bachillerato de Artes:

Vía de Música y Artes Escénicas: Coro y técnica vocal II, Historia de la música y de la danza, Literatura dramática.



Vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño: Técnicas de expresión gráfico-plástica, Fundamentos artísticos, Diseño, Dibujo técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

También podrán elegir las materias obligatorias de modalidad no examinadas en la Fase de Acceso, aunque no se hubieran cursado, la materia común que no hubieran escogido previamente al optar entre Historia de España e Historia de la Filosofía o una segunda lengua extranjera distinta a la que hubieran cursado como materia común.

Todos los horarios

Los horarios de cada uno de los exámenes puede consultarse en el siguiente cuadro:

Notas

Se superarán las asignaturas cuando se obtenga una calificación superior a cinco puntos. La duración de cada uno de los ejercicios será 90 minutos. En cada examen se entrega un cuadernillo con seis caras A4.

La nota de acceso de la fase obligatoria se conforma sumando el 60 por ciento de la media de Bachillerato y el 40 por ciento de la calificación obtenida en la EvAU (siempre que sea mayor o igual a cuatro). Esta nota podría incrementarse hasta llegar a los 14 puntos sumando a la calificación anterior las calificaciones ponderadas de las materias de la fase voluntaria.

Jesús Manuel Molero, Ángeles Carrasco y Jesús García Navarro, de izquierda a derecha.

El presidente del Tribunal Único, Francisco Jesús García Navarro, ha avanzado que los exámenes se corregirán durante los días 10 y 11 de junio, de forma que los estudiantes podrán conocer sus resultados en la tarde-noche del 11 de junio, a través de un correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales, consultándolo directamente en la aplicación de la EvAU (en la que se centralizan todos los procesos relacionados con las pruebas) o a través de la página web de la UCLM (se habilitará un enlace en la portada de uclm.es). La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del 12 de junio.

Segunda corrección

Antes de descargarse la tarjeta definitiva, el alumnado que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor o profesora diferente a quien haya efectuado la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es de tres días hábiles desde la publicación oficial de las calificaciones, y la solicitud de revisión debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la EvAU.

A última hora de la tarde o primera hora de la noche del lunes 17 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, el 18 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

Recomendaciones

La vicerrectora de Estudiantes de la UCLM, Ángeles Carrasco, respecto a la preparación y el desarrollo de las pruebas, ha recordado que es muy importante que el alumnado acuda con antelación suficiente a la sede de examen que le corresponda y provisto del DNI en vigor y del resguardo de matrícula en la EvAU.

Carrasco ha aprovechado su comparecencia para apelar a la tranquilidad del estudiantado que concurre a las pruebas, incidiendo en que el porcentaje de aprobados del año pasado fue del 95,43 %.

"Nuestro deseo es que todos aprueben y que puedan continuar sus estudios en la UCLM con una oferta de títulos variada, actual y muy competitiva", ha manifestado Ángeles Carrasco, quien ha recordado que la UCLM ofertará 6.346 plazas de nuevo ingreso en grado para el curso 25/26 y que el plazo de preisncripción permanecerá abierto entre el 18 de junio y el 8 de julio.