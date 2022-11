Martín Navarro: "La Enseñanza Pública de Castilla-La Mancha cuenta con el profesorado mejor formado y más capacitado"

Martín Navarro Sánchez es presidente de ANPE Castilla-La Mancha, el sindicato de docentes de la Enseñanza Pública. ANPE es el sindicato mayoritario en la región. Navarro encabeza la candidatura con mayor respaldo y apoyos de las presentadas para las elecciones sindicales que se celebran el día 1 de diciembre. Charlamos con el presidente regional de ANPE sobre este y otros temas relacionados con la Educación.

¿Cómo valoraría el desarrollo de este curso escolar?

Este curso escolar viene marcado por la implantación de la LOMLOE en los cursos impares, la asfixiante carga burocrática a la que nos estamos enfrentando los docentes y la vuelta a la normalidad tras la pandemia.

Desde ANPE criticamos la desaparición de los refuerzos COVID que, aunque insuficientes, eran necesarios en los centros educativos para acometer otras importantes funciones. Para ANPE esos refuerzos que fueron utilizados para desdoblar aulas numerosas o para garantizar el necesario distanciamiento social, deberían haberse convertido en refuerzos educativos adecuados a las necesidades educativas de los centros.

Respecto a la nueva ley, ANPE ha sido muy crítico con ella al nacer sin el consenso necesario. Estamos cansados de tanto cambio normativo. Recordemos que en los últimos 40 años se han implementado 8 leyes educativas. No hay nada peor usar la Educación como un arma política, porque quien pierde es el profesorado, el alumnado y el conjunto de la sociedad. ANPE ha instado a los principales partidos a alcanzar un Pacto Educativo.

A esto se suma la aplicación curricular de la nueva ley que obliga a la adaptación de todos los documentos programáticos de los centros en un tiempo récord. Un hecho que está afectando a la salud mental del profesorado, pues esta sobrecarga de trabajo resta un tiempo muy valioso de dedicación y esfuerzo a lo que verdaderamente nos importa: enseñar, preparar nuestras clases y prestar la mejor atención educativa posible.

Como aspecto positivo, valoramos el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación del profesorado de la Enseñanza Pública. Pese a las adversidades y la falta de apoyo de la Administración, hemos conseguido que el curso se desarrolle con la mayor normalidad posible. A esto se suma la puesta en marcha del Acuerdo de Itinerarias firmado en junio por ANPE y los 1035 nuevos funcionarios en prácticas que se han incorporado a la plantilla, gracias a que ANPE fue el único sindicato que aprobó la Oferta de Empleo y apostó por su convocatoria.

Como acaba de comentar, ANPE firmó en el mes de junio, un nuevo acuerdo de itinerancias para el profesorado que comparte varios centros educativos o secciones de un centro rural agrupado. ¿A cuántos docentes afecta la medida?

Esta medida afecta a más de 2.000 docentes itinerantes y con ámbito de actuación. Estos docentes ponen a disposición de la administración sus vehículos particulares para prestar atención educativa en distintos centros de la misma o diferentes localidades o secciones de un CRA. Este Acuerdo no solo recupera sino que mejora el anterior. Entre las medidas que recoge destacaría la recuperación del cómputo de los viajes realizados de ida y vuelta al centro de destino, mejora de la compensación horaria, la no reducción horaria durante los desplazamientos en el recreo, la creación de un complemento económico en función de los kilómetros semanales realizados, entre otras.

Tras el parón de la pandemia, ANPE retomó sus demandas de alcanzar un acuerdo para la reversión de los recortes. Recientemente se cerraba ese importante acuerdo con la Consejería de Educación. ¿En qué consiste?

ANPE lleva muchos años reclamando la necesidad de alcanzar un Acuerdo que revirtiera los recortes educativos que Castilla-La Mancha arrastra desde hace más de una década.

Durante la pandemia, los docentes -como el resto de colectivos- centramos nuestros esfuerzos a combatir el virus. Los docentes hemos demostrado un comportamiento ejemplar. Nuestra vocación, esfuerzo, trabajo y profesionalidad han permitido mantener la actividad lectiva presencial. Aun cuando se prohibían las reuniones sociales, los docentes impartían sus clases con elevadas ratios de alumnos por clase. ANPE, como no podía ser de otra manera, ha estado a la altura priorizando medidas de contención de la propagación del virus.

Pasada la pandemia, ANPE retomó su acción sindical teniendo como objetivo revertir los recortes, y para los que hemos dado un paso fundamental con el Acuerdo que se cerró el pasado 15 de noviembre. Lo positivo de este Acuerdo es su flexibilidad, para poder seguir negociando y adelantando mejoras. Es un buen Acuerdo para el profesorado y para la Enseñanza Pública.

El Acuerdo está dividido en dos bloques. El primer bloque recoge medidas temporalizadas y con un compromiso presupuestario, mientras que el segundo bloque lleva el compromiso de seguir negociando para revertir todos los recortes educativos. Dentro de las medidas del primer bloque destacan:

La reducción progresiva de ratios en infantil y primaria hasta un máximo de 22 alumnos/aula. Somos la primera comunidad autónoma que ha anunciado una bajada de ratios en Primaria por debajo de 25 alumnos. Además, existe el compromiso de negociar la bajada de ratios en Secundaria y Bachillerato.

Sobre las horas lectivas de atención directa, se fija el objetivo de reducirlas a 18 horas en centros de EEMM, y de 23 horas en CEIP, CEE y CRAs, realizando una reducción a 24 en el Cuerpo de Maestros el curso 2023/24 y 19 en EEMM para el siguiente.

Sobre el cobro del verano para los funcionarios interinos, lo percibirán aquellos que sean contratados durante los meses de septiembre y octubre, con el compromiso de seguir reduciendo los meses trabajados para percibirlo dentro del marco del presente Acuerdo. También conlleva la aprobación de las máximas ofertas de empleo público a convocar alterando Maestros y EEMM, hasta el 2028.

Además, el Acuerdo contempla medidas complementarias como el incremento de los días de libre disposición, la regulación de las reuniones telemáticas, un plan de reducción de la burocracia, dotación de apoyos de infantil en plantilla jurídica por cada 6 unidades, una nueva plataforma de gestión de sustituciones o la no caducidad de la nota de oposiciones desde 2010 para la ordenación de la lista de interinos.

¿Qué otros logros de la acción sindical de ANPE destacaría durante esta legislatura?

ANPE ha conseguido importantes logros. Además de mejorar el Acuerdo de Itinerancias, aprobar amplias ofertas de empleo público con miles de plazas, o las importantes mejoras contemplados en el reciente Acuerdo presentado por la Consejería de Educación, hemos conseguido recuperar el recorte del 10% del complemento autonómico y un 0,5% adicional en 2019, la aplicación de nuevos permisos y licencias desde el curso 2018/19 (asistencia a tutorías, licencias por estudios, días de libre disposición, reducciones y excedencias por trimestres,…), la recuperación y mejora de la regulación de los “Moscosos” tras el Acuerdo previo al fallo del TSJ ante el recurso que presentamos, el fin de las deducciones de haberes por incapacidad temporal en enero de 2020, la recuperación del Complemento de Maestros en IES en septiembre de 2020, la regulación de las reuniones telemáticas para órganos colegiados y el resto de órganos en CRAs, entre muchos otros logros.

Además, gracias a la profesionalidad del servicio jurídico de ANPE, hemos conseguido la aplicación exitosa en vía administrativa de la Sentencia ganada por ANPE sobre la consideración de deber inexcusable por cuidado de hijos enfermos no hospitalizados ante deducciones de haberes, cientos de recursos ganados a la Administración, defensa exitosa en vía penal ante denuncias falsas y en procedimientos disciplinarios, o la obtención, mediante recurso, de varias plazas como funcionarios de carrera.

Dentro de la dignificación de la labor docente, ANPE solicitó a los principales Ayuntamientos la dedicación de una calle o espacio público al profesorado. Los Ayuntamientos de Albacete y Ciudad Real ya lo han aprobado y ese espacio será una realidad. Estamos a la espera de que contesten satisfactoriamente muy pronto los de Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina.

Recientemente, ANPE aprobaba la Oferta de Empleo Público de reposición del año 2022, que supondrá la convocatoria de otras mil plazas del Cuerpo de Maestros en 2024. ¿Cuántas plazas se han convocado en estos últimos años?

ANPE ha sido el único sindicato que ha apoyado todas las ofertas de empleo público de la legislatura, menos la impuesta por la mala Ley 2020/21 de Estabilización. Desde la convocatoria de 2018, y computando las plazas que se convocarán en 2024, serán más de 6.000 las plazas convocadas, lo que supone un 25% de la plantilla jurídica de los centros. 913 plazas de EEMM en 2018, 1050 de Maestros en 2019, 1207 de EEMM e Inspección en 2021, 1035 plazas de Maestros en 2022, y las 1000 que se convocarán en 2024 para el Cuerpo de Maestros.

ANPE se ha mostrado muy crítico con el proceso de Estabilización en el ámbito docente. ¿A qué se debe?

Principalmente porque es un sistema, acordado por otros sindicatos con el gobierno central, ideado para Diputaciones y Ayuntamientos.

Este Acuerdo deriva de la aplicación de la Directiva Europea y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligaba a España a acabar en un corto espacio de tiempo con el abuso de la temporalidad en la Administración, generada por las tasas de reposición que estos mismos sindicatos acordaban. El problema surge en la aplicación de esta obligación que impone Europa, se ha ejecutado verdaderamente mal. No se han tenido en cuenta las particularidades del ámbito docente. No se estabiliza a los interinos de la región sino plazas y el baremo que se va a aplicar perjudica los intereses de los docentes de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, no existe acuerdo unánime de las comunidades autónomas, no se compensa los meses de verano no computados a los interinos de Castilla-La Mancha mientras otras comunidades autónomas sí lo han hecho, se puntúa por oposiciones aprobadas cuando en la mayoría de las especialidades que se convocan en la región no ha habido oposiciones desde 2012, se limita la puntuación de la experiencia, o fallos en la ejecución del proceso, puesto que si un aspirante obtiene plaza en dos comunidades autónomas, si renuncia a una de ellas, no será adjudicada al siguiente aspirante con más derecho.

El próximo día 1 de diciembre hay elecciones sindicales para elegir a los representantes de los docentes de la Enseñanza Pública. ANPE es el sindicato mayoritario y referente de toda la información relativa al profesorado. ¿Qué les diferencia del resto de sindicatos?

Sí. ANPE es un sindicato independiente de cualquier partido político, moderno, participativo, exclusivo de Docentes de Enseñanza Pública y que se finanza con las cuotas de sus afiliados y afiliadas.

ANPE es un sindicato profesional, reivindicativo, abierto, plural y que está, exclusivamente, al servicio del profesorado de la Enseñanza Pública. ANPE es la casa de los docentes. ANPE es el Defensor del Profesor. ANPE es un gran claustro donde todo el profesorado tiene su lugar. Durante estos cuatro años hemos conseguido mejoras importantes, como las del reciente Acuerdo y muchas otras durante esta legislatura, y seguiremos trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales y salariales del profesorado, y la calidad de la Enseñanza Pública.

ANPE ha presentado la candidatura con más apoyos de las presentadas, un total de 634 candidatos y candidatas. ¿Quiénes conforman estos puestos?

Efectivamente. ANPE ha presentado la candidatura más numerosa y con mayor respaldo en la región. Los 634 candidatos y candidatas que la conforman son Docentes de Enseñanza Pública en activo. Son maestros y maestras, profesores y profesoras de todos los Cuerpos docentes y de todos los niveles educativos. Todas las zonas de la región están representadas y juntos esperamos revalidar nuestra mayoría sindical en estas elecciones sindicales, para que las demandas del profesorado puedan estar presentes con la mayor fuerza posible en todos los foros de negociación.

Cuéntenos en qué consiste el Servicio del Defensor del Profesor.

El Defensor del Profesor es un recurso exclusivo de ANPE, que ofrece un servicio de atención inmediata y gratuita, legal y psicológica para todos aquellos docentes víctimas de situaciones conflictividad, acoso o violencia en las aulas. Desgraciadamente todos los meses se contabilizan casos.

Desde ANPE seguiremos dando el respaldo y la protección necesaria al profesorado y mostrando nuestra repulsa y tolerancia cero ante cualquier situación de violencia en los centros educativos. Para ello necesitamos el apoyo de la sociedad y, principalmente, de la Consejería de Educación a través de más implicación, campañas de dignificación y más recursos para luchar contra esta lacra.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que ANPE presenta en su programa electoral?

Dentro de las principales reivindicaciones, la más importante es el incremento de la inversión educativa, hasta un mínimo del 6% del PIB. Partiendo de una gran inversión en la Enseñanza Pública se podrán poner en marcha las principales medidas que planteamos.

Para ANPE es imprescindible el incremento de las plantillas jurídicas de los centros, la puesta en marcha de la carrera profesional docente, la regulación de la compatibilidad docente, la inclusión de todo el profesorado en el mismo grupo funcionarial manteniendo los cuerpos docentes, recuperar el Plan de Acción Social y las Ayudas de Formación, incrementar las plantillas de enfermeras escolares, mejorar la atención y los medios materiales y personales para la inclusión educativa, permitir la formación en horario lectivo, recuperar la pérdida de poder adquisitivo y las pagas extras dobles, regular la jubilación parcial, voluntaria, incentivada y anticipada para los docentes, mejorar las medidas de conciliación y movilidad del profesorado, así como la equiparación de las condiciones laborales y salariales con docentes y funcionarios de otras comunidades autónomas.

Hay muchas más reivindicaciones a las que animamos a consultar en los distintos programas electorales que hemos elaborado para los distintos tipos de centro, aunque la más deseada y compartida por todos sería la de alcanzar un Pacto Educativo, que perdurara al menos una generación, que alejase a la Educación de la confrontación política.

Por último, ¿quiere lanzar un mensaje al profesorado que lea esta entrevista?

Agradecer el esfuerzo y la profesionalidad que demuestran cada día en sus aulas. Los docentes y las docentes de la Enseñanza Pública de la región son los más preparados y los más capacitados, y estamos muy orgullosos de ellos.

ANPE ha estado siempre al lado del profesorado, y ahora necesitamos el apoyo de todos los docentes y las docentes de la región en las elecciones sindicales del día 1 de diciembre. Nadie puede fallar, todos los votos son necesarios para que ANPE revalide su mayoría sindical, crezca aún más su representación y podamos defender los derechos y las reivindicaciones del colectivo con toda la fuerza posible en los distintos foros de negociación y representación, en la confianza de que ANPE nunca te defraudará. Vota ANPE.

