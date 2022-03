Más de diez solicitudes por cada plaza de maestro ofertada en Castilla-La Mancha

El sindicato Anpe ha informado este miércoles de que se han presentado 11.049 solicitudes para las 1.035 plazas de oposiciones a maestro en Castilla-La Mancha que se prevé den comienzo el 18 de junio de este año.

En nota de prensa, el sindicato ha indicado que estas más de 11.000 solicitudes corresponden a todas las especialidades convocadas, tanto por el turno libre como por el turno de discapacidad, lo que supone una media global de 10,67 solicitudes por plaza, una ratio muy similar a la de la convocatoria de oposiciones de 2019.

La ratio de solicitudes presentadas por plaza y turno de acceso, elaborada por el sindicato de docentes, establece 17,83 solicitudes por plaza en Infantil con 3.638 solicitudes y 204 plazas, 9,87 para Primaria con 3.080 solicitudes y 312 plazas, 13,2 para Educación Física con 1.096 solicitudes y 83 plazas, 6,16 para Inglés con 1.306 solicitudes y 212 plazas, 6,74 para Música con 364 solicitudes y 54 plazas, 11,55 para Pedagogía Terapéutica con 751 solicitudes y 65 plazas, y un ratio de 6,1 para Audición y Lenguaje con 281 solicitudes y 46 plazas.

En cuanto al turno de discapacidad no intelectual, que integra también las plazas del turno de discapacidad intelectual a las que no se han presentado aspirantes, la ratio 1,8 es de Infantil con 27 solicitudes y 15 plazas, 2,23 para Primaria con 47 solicitudes y 21 plazas, 2 para Educación Física con 14 solicitudes y 7 plazas, 1,56 para Inglés con 25 solicitudes y 16 plazas, 1,66 para Música con cinco solicitudes y tres plazas, 4,2 para Pedagogía Terapéutica con 21 solicitudes y cinco plazas, y una ratio de 3,75 para Audición y Lenguaje con 15 solicitudes y cuatro plazas.

Para las 21 plazas convocadas en el turno de discapacidad intelectual, según ANPE se han presentado tres solicitudes, una para Infantil, una para Primaria y una para Música; y las 18 plazas que no tienen aspirantes se acumulan al turno de discapacidad no intelectual, mientras que las plazas que no se cubran por ningún aspirante con discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre.

Respecto al número de excluidos, el sindicato ha apuntado que asciende a 530 aspirantes, que podrán presentar reclamación contra las listas publicadas desde el día 31 de marzo hasta el 13 de abril, ambos inclusive.

Ante la publicación de las listas provisionales y la posterior constitución de los tribunales, ANPE ha demandado la reducción del número de aspirantes por tribunal hasta un máximo de 80 solicitudes, para garantizar las medidas higiénico-sanitarias y favorecer la labor de los propios tribunales.

De esta manera, ha considerado "fundamental" que se den todas las condiciones sanitarias necesarias para la tranquilidad de todos los participantes y que se prepare de manera exhaustiva todo el proceso para generar un ambiente seguro y de confianza.

Además, ha pedido que se publiquen, lo antes posible, los criterios de actuación, calificación y evaluación por parte de la comisión de selección, para conocimiento de todos los aspirantes y miembros de los tribunales.

