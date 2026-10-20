Michelle Jenner, Arantxa Sánchez Vicario o Henar Álvarez, entre los premiados del XVIII Festival CiBRA de Toledo

Este lunes se ha presentado la XVIII edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo, que premiará al director Jim Sheridan, Sergio Peris-Mencheta, la serie 'Sueños de libertad', Ariadna Gil, Henar Álvarez, Arantxa Sánchez Vicario, Cristina Rota, la película 'Pioneras. Solo hemos venido a jugar' y sus inspiradoras, el escritor John Connoly, la actriz Michelle Jenner y Teresa Manes.

Estos galardones se entregarán en una gala que tendrá lugar el día 7 de noviembre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de la capital regional.

Así lo ha expresado el director del festival, Gabriel Castaño, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Ana Pérez; el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Esta decimoctava edición contará con una programación "muy ambiciosa" tanto a nivel de títulos como de personalidades. Contará con "un sistema que tiene dos patas", con preestrenos que se podrán ver en Toledo, mientras que en La Puebla de Montalbán se podrán visualizar las mejores películas del año que ya han sido estrenadas.

Programación

La programación cinematográfica estará encabezada por títulos de la Sección Oficial como 'Cronos', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi; 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández; 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón; o 'Fiesta pagana', de Álvaro Brechner.

Junto a la Sección Oficial, la sección Carlos Blanco volverá a servir de escaparate para algunos de los estrenos más esperados del cine español con producciones como 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera; 'Arriba Tutto', de José Mota; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'El mal padre', de Roberto Bueso; 'La luz', de Fernando Franco; Corredora, de Laura García Alonso; o '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera.

Además, el programa incluye presentaciones de libros y encuentros con autores de prestigio nacional e internacional como Manuel Vilas, Blue Jeans, Cristina Rota, John Connolly, Lucía Solla o Rodrigo Cortés.

"Toledo respira cine"

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana Pérez, ha destacado que durante el festival "Toledo va a respirar cine" y ha destacado que el evento "ha crecido muchísimo hasta convertirse en un referente nacional e internacional".

Asimismo, ha puesto en valor que el festival combina películas con debates, encuentros literarios, homenajes y jornadas artísticas, lo que sirve para "fomentar la cultura y la educación, promoviendo la conciencia social y los valores y haciendo reflexionar sobre distintos temas".

De su lado, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha puesto en valor que iniciativas como esta "demuestran que el cine no es solo una manifestación cultural, sino que tiene un ámbito muy importante de formación y desarrollo profesional".

Por último, el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha destacado la importancia de que las administraciones apoyen un festival como este, ya que la cultura "rompe fronteras y genera oportunidades de encuentro y aprendizaje".

"El CiBRA ha sabido convertir la cultura en una oportunidad para descubrir y crecer. Es una forma extraordinaria de acercar la cultura a los más jóvenes y demostrarles que el cine es también una herramienta educativa capaz de estimular la imaginación", ha sentenciado.