Así es 'Beato. La Catedral Transfigurada', un homenaje de Eduardo Sánchez Beato a la belleza del templo toledano

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Cultura, Ana Pérez, han inaugurado en el Centro Cultural San Marcos la exposición 'Beato. La Catedral Transfigurada' del artista toledano Eduardo Sánchez Beato.

La muestra estará disponible hasta el 29 de noviembre y reúne 49 obras del artista, uno de los fundadores del Grupo Tolmo.

"Entendíamos que una ocasión como el VIII Centenario de la Catedral Primada merecía la pena y queríamos hacer algo propio desde el Ayuntamiento", ha expresado Velázquez, que ha agradecido también la colaboración de la Diputación de Toledo en la edición del catálogo que acompaña la exposición.

Además, el regidor ha asegurado que cuando decidieron convertir San Marcos en una verdadera sala de exposiciones lo hicieron "pensando en los toledanos, para que puedan disfrutar de propuestas como esta".

Y ha reivindicado el papel de la cultura como experiencia personal, asegurando que el verdadero sentido de la exposición comenzará con la visita del público. "La magia comienza cuando empezamos a disfrutar de esta exposición. Delante de cada obra el protagonista deja de ser el autor y pasamos a ser nosotros mismos", ha sentenciado.

Cuatro décadas de producción

La exposición 'Beato. La Catedral Transfigurada' hace un recorrido por cerca de cuatro décadas de la producción de Eduardo Sánchez Beato vinculada a la Catedral de Toledo.

Muestra la evolución de la mirada del artista sobre uno de los grandes símbolos patrimoniales, espirituales y culturales de la ciudad.

El artista ha explicado que su relación con la Catedral parte también de una experiencia profundamente personal. "La Catedral era casi mi paso diario. Mi intención no es limitarme a reproducir su arquitectura, sino transformarla mediante el color, interpretarla y tratar de compartir con el espectador su belleza", ha indicado.

Además, ha afirmado que participar con esta exposición en el VIII Centenario supone "devolver algo" a su ciudad y rendir homenaje a un edificio que considera fundamental en su propia biografía.

El proyecto expositivo incorpora una selección de obras y un catálogo científico y audiovisual que combina imágenes históricas de la Catedral con las pinturas de Sánchez Beato, además de una banda sonora creada específicamente para la muestra.

Puede visitarse de forma gratuita de lunes a viernes, entre las 10 y las 14 horas y las 17 y las 20 horas.