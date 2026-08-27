El Jazz vuelve a Toledo con el agua como protagonista: seis días de música y grandes artistas del 1 al 6 de septiembre

Toledo acogerá del 1 al 6 de septiembre la 29ª edición del Festival Internacional de Jazz, una cita que este año tendrá el agua como hilo conductor de su programación, con canciones relacionadas con este elemento adaptadas a arreglos de jazz.

La directora del festival, Pilar Chozas, y la concejal de Cultura, Ana Pérez, han presentado este jueves las principales actividades de una edición que busca unir patrimonio natural, artístico, humano y sanitario a través de la música. Todos los conciertos serán gratuitos hasta completar aforo.

La programación arrancará en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con el proyecto 'Toledo: vida y paisaje', protagonizado por Alfredo Copeiro y Miguel de la Llave. La iniciativa pretende llevar al centro hospitalario imágenes de la ciudad y acercar su patrimonio a los pacientes.

Cartel del Festival de Jazz. Ayuntamiento Toledo

El festival continuará con el proyecto sobre patrimonio y música 'Memoria', de Sheila Blanco y Julián Olivares, que se presentará en el Salón Rico. La programación seguirá con 'Corrientes de agua y jazz', una propuesta musical de Sergi Fecé y Nacho Domínguez.

Uno de los platos fuertes llegará con el concierto de Diego Amador, que llevará su propuesta de jazz flamenco a la plaza del Ayuntamiento como particular “guiño” a la figura de Paco de Lucía.

Un homenaje a la Catedral

La programación se extenderá durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. El sábado y el domingo se celebrará el espectáculo de Gigi McFarlane, mientras que Marco Mezquida protagonizará un 'Canto a la Catedral de Toledo'.

Con esta programación, el Festival Internacional de Jazz pretende llevar la música a diferentes espacios de la ciudad y establecer un diálogo entre el patrimonio toledano y las diferentes propuestas musicales.

Otra de las novedades destacadas por la organización es la colaboración con la Asociación Alternativa, una agrupación didáctica que trabaja para acercar el conocimiento de la música a los jóvenes mediante cromos.

Estos cromos se repartirán durante los conciertos y uno de ellos estará dedicado específicamente a la 29ª edición del Festival Internacional de Jazz de Toledo, como parte de la iniciativa para fomentar el interés de las nuevas generaciones por la música.

Los organizadores han animado a los vecinos de Toledo a participar en las actividades programadas y han recordado que la entrada será gratuita hasta completar el aforo.