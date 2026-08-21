Muere en Tarancón (Cuenca) Johnny Torales, la "voz de oro" que cantó 'Guantanamera' o 'Cuando salí de Cuba'

La música popular ha perdido a una de sus voces más reconocibles. Johnny Torales, cantante de Los 3 Sudamericanos, ha fallecido este viernes a los 98 años en Tarancón (Cuenca), según ha confirmado su familia a Europa Press.

El artista paraguayo ha muerto por causas naturales después de que su estado de salud empeorase tras el fallecimiento de su mujer, Alma María Vaesken, el pasado 31 de enero.

Nacido en Asunción el 27 de mayo de 1928, Torales fue una de las voces de Los 3 Sudamericanos, formación que fundó en 1959 junto a la propia Alma María y Casto Darío. El grupo llegó a España en la década de los sesenta para convertirse en uno de los conjuntos más populares de la época.

Su voz quedó ligada para siempre a canciones como 'Guantanamera' y 'Cuando salí de Cuba', además de a numerosas guaranías, entre ellas 'Qué será de ti'.

Antes de su etapa con el grupo, Torales ya había desarrollado una carrera en solitario en Paraguay, donde recibió el sobrenombre de 'la voz de oro de Asunción'.

Una vida sobre los escenarios

Los 3 Sudamericanos encontraron en España el escenario para consolidar una trayectoria marcada por las canciones populares, las melodías latinoamericanas y una voz que se convirtió en una de las señas de identidad del grupo.

Durante décadas, Torales y Alma María Vaesken compartieron no solo escenario, sino también una vida en común. El matrimonio permaneció unido hasta el fallecimiento de ella a comienzos de este año.

La familia ha querido resumir esa historia de décadas con una frase especialmente emotiva: "Ahora los dos descansan juntos, como estuvieron toda la vida. Inseparables".

Johnny Torales deja así una trayectoria de más de seis décadas vinculada a la música y a una formación que forma parte de la memoria musical de varias generaciones de españoles.

Sus últimos años transcurrieron en Tarancón, donde este viernes ha fallecido a los 98 años. La familia ha agradecido las muestras de cariño recibidas de vecinos y admiradores.

El velatorio se celebra en el Tanatorio Castell de la localidad conquense, mientras que la misa funeral tendrá lugar este sábado a las 9.00 horas en la parroquia de San Víctor y Santa Corona.