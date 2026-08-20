El convento de Santa Fe volverá a ser la casa del arte contemporáneo en Toledo con un nuevo museo en 2027

El toledano convento de Santa Fe volverá a abrir sus salas al arte contemporáneo a principios de 2027, aunque con un proyecto diferente al que durante los últimos seis años ha ocupado este espacio de la mano de la colección Roberto Polo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en la renovación del inmueble, que acogerá parte de los fondos de arte contemporáneo que actualmente permanecen depositados y sin exponer en el anexo Museo de Santa Cruz por falta de espacio.

La nueva propuesta museística sustituirá a la antigua colección de Roberto Polo y permitirá recuperar para la exposición pública obras que hasta ahora no tenían cabida en el principal museo que gestiona la Junta de Comunidades en Toledo.

A ellas se sumarán piezas incorporadas en los últimos años por la Junta mediante adquisiciones y donaciones de artistas y familiares.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha explicado este jueves que los trabajos de pintura y acondicionamiento de las 16 salas del convento están "prácticamente finalizados". La actuación ha contado con un presupuesto de unos 18.000 euros.

"En el Convento de Santa Fe estamos trabajando para albergar parte de la Colección de Arte Contemporáneo que en este momento está depositada en el Museo de Santa Cruz", ha señalado Olmedo.

El proyecto abarcará desde el arte moderno de mediados del siglo XX hasta las manifestaciones contemporáneas más recientes.

No será, según ha remarcado la viceconsejera, una reproducción del modelo de la colección Roberto Polo, sino una propuesta de menor dimensión y con capacidad para renovar periódicamente sus contenidos.

Renovación periódica

El nuevo museo contará con 16 salas, cada una con una propuesta diferenciada. Entre ellas habrá una dedicada al artista toledano Alberto Sánchez, una de las figuras fundamentales del arte español del siglo XX.

Otra de las salas tendrá como protagonista a los libros, dentro de una propuesta que pretende ampliar la mirada sobre la creación contemporánea.

La intención de la Junta es que Santa Fe no quede congelado en una colección permanente. La renovación periódica de las obras permitirá modificar los contenidos y ofrecer distintas propuestas artísticas con el paso del tiempo.

El espacio incorporará además un salón de actos con capacidad para unas 110 personas. Se habilitará en lo que hasta ahora era una sala de exposiciones y será compartido por los museos de Santa Fe y Santa Cruz para presentaciones, actividades y otras propuestas culturales.

De esta manera, el convento recuperará actividad cultural después de que en mayo cerrase CORPO, el proyecto expositivo que había ocupado el espacio tras la salida de la colección Roberto Polo.

El nuevo proyecto llega después de que la Junta y Roberto Polo acordaran poner fin en septiembre de 2025 al convenio que había permitido llevar a Toledo y Cuenca la colección del coleccionista estadounidense.

El acuerdo, firmado en 2017 y materializado con la apertura de los dos centros en 2019, estaba previsto inicialmente para 15 años. Finalmente, duró solo seis.