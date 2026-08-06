Elena Lucerón ya está al frente de la Cofradía de Investigadores de Toledo: "Servir investigando e investigar sirviendo"

Parte de la nueva Junta Directiva, con Elena Lucerón en el centro de la imagen. Cofradía de Investigadores

La nueva prioste primera de la Cofradía Internacional de Investigadores "Santo Cristo de la Oliva" de Toledo, María Elena Lucerón Díaz-Ropero, ha fijado las prioridades de la institución para los próximos años tras asumir oficialmente el cargo. Unidad, participación, apertura a la sociedad y el fortalecimiento del vínculo entre ciencia y fe son los ejes del primer mensaje que ha dirigido a los cofrades.

La odontóloga y profesora universitaria inicia una nueva etapa al frente de la entidad después de que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ratificara el pasado 16 de julio el resultado de las elecciones celebradas en mayo, en las que se impuso a la candidatura liderada por Juan Manuel Albelda, gerente de la confitería San Telesforo y presidente de la Federación de Comercio de Fedeto.

En una carta publicada en la web de la Cofradía, Lucerón reivindica el lema "servir investigando e investigar sirviendo" y anuncia las primeras iniciativas de la nueva Junta Directiva, entre ellas una jornada de confraternización el próximo 19 de septiembre.

También agradece en su misiva la confianza depositada en la nueva Junta Directiva y asegura que asumen esta responsabilidad "con humildad", poniendo "el conocimiento, capacidades y tiempo al servicio de esta institución".

La nueva prioste primera también tiene palabras de reconocimiento para el equipo saliente, encabezado por Santiago Sánchez Mariscal, quien deja el cargo tras completar el máximo de ocho años permitido por los estatutos de la Cofradía para formar parte de la Junta Directiva.

"Cada Junta recibe una herencia, la enriquece y la transmite a quienes continúan. Sobre ese legado comenzamos ahora, con respeto al pasado e ilusión por seguir haciendo crecer nuestra institución", afirma.

"No existen proyectos enfrentados"

Uno de los principales mensajes de la nueva responsable es el de la cohesión interna. "Hoy no comienza el proyecto de una Junta, sino que continúa el proyecto de una Cofradía que pertenece a todos y para la que todos somos necesarios", señala.

En este sentido, insiste en que "no existen sensibilidades ni proyectos enfrentados", sino "una única realidad que nos une", e invita a todos los investigadores a participar activamente en la nueva etapa.

Lucerón resume además el espíritu que pretende imprimir a su mandato con un lema: "Servir investigando e investigar sirviendo", defendiendo una Cofradía que acerque la investigación a la sociedad y favorezca la colaboración entre investigadores de distintas disciplinas.

Según explica, la intención de la nueva Junta es reforzar la fraternidad entre los cofrades, facilitar la integración de quienes se incorporen a la institución y proyectar el talento de sus miembros hacia la ciudadanía.

19 de septiembre

Como primera actividad de esta nueva etapa, la Cofradía celebrará el próximo 19 de septiembre una jornada de confraternización que incluirá una recepción en el Ayuntamiento de Toledo, una misa en la Catedral, una visita conjunta a la exposición Primada y una comida de hermandad.

Además, la nueva Junta ha puesto en marcha nuevos canales de comunicación con la creación de un grupo oficial de WhatsApp y una página de Facebook para mantener informados a los cofrades y dar mayor visibilidad a la actividad de la institución.

Lucerón concluye su mensaje apelando al binomio entre ciencia y fe que ya defendió durante la campaña electoral y cita a san Juan Pablo II para recordar que "la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad", deseando que ambas "sigan guiando siempre nuestra vocación investigadora y nuestro compromiso cristiano".