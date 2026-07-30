El verano suena de nuevo en Uclés con Antonio Cortés, Manuel Moreno, Marisa Valle Roso, Ethno Spain y Karmento

Solo faltan 15 días para que las noches de verano vuelvan a tener banda sonora en el Monasterio de Uclés. Del 14 al 20 de agosto, las históricas Caballerizas del monumento de la localidad conquense acogerán la cuarta edición de UCLésMÚSICA EMER_GENTES, un festival que apuesta por la música de raíz en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Castilla-La Mancha.

El certamen ofrecerá cuatro veladas en las que el flamenco, el folclore, el neofolclore y las músicas del mundo compartirán protagonismo con la historia y la arquitectura del conocido como 'El Escorial de La Mancha'.

La propuesta busca acercar al público actuaciones de pequeño formato en un entorno que favorece una escucha íntima y diferente.

El festival arrancará el viernes 14 de agosto con el cantaor Antonio Cortés, acompañado a la guitarra por Manuel Herrera, en una noche dedicada al flamenco más tradicional.

Un día después, el sábado 15 de agosto, será el turno del pianista Manuel Moreno, que presentará un espectáculo donde la raíz flamenca dialoga con el jazz, la improvisación y otros sonidos contemporáneos.

La programación continuará el domingo 16 de agosto con Marisa Valle Roso, una de las voces más destacadas del folclore asturiano actual, que ofrecerá un repertorio en el que la tradición popular se fusiona con una mirada renovada.

El broche final llegará el jueves 20 de agosto con una doble propuesta. Primero actuará Ethno Spain, un proyecto que reúne a jóvenes músicos de distintos países tras varios días de convivencia y creación artística en el propio monasterio.

Después será el turno de la albaceteña Karmento, una de las artistas de referencia del neofolclore español y una de las grandes embajadoras de la música de raíz castellanomanchega.

Fundación Fernando Núñez

Impulsado por la Fundación Fernando Núñez y con el respaldo de la AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), el festival reivindica el medio rural como un espacio de creación cultural y demuestra que tradición e innovación pueden convivir sobre el mismo escenario.

Las entradas ya están a la venta a través de la web del Monasterio de Uclés, la plataforma de El Corte Inglés y la taquilla del recinto.