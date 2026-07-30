Castilla-La Mancha riega sus artes escénicas: abierta la inscripción de la tercera edición de Laboratorio de Talentos

Los artistas y compañías de Castilla-La Mancha ya pueden presentar sus proyectos para participar en la tercera edición de Laboratorio de Talentos, una iniciativa que busca impulsar las artes escénicas y la música en la región y que volverá a convertir a Toledo en punto de encuentro del talento emergente.

El programa, promovido por la Fundación Globalcaja HXXII, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Toledo y el Consorcio de la Ciudad de Toledo, mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 17 de agosto.

La iniciativa está dirigida a compañías y artistas de Castilla-La Mancha que quieran dar a conocer sus propuestas en disciplinas como el teatro, la danza, el circo, la música o la performance, además de acceder a un programa de formación impartido por profesionales del sector.

Actuaciones en el Corral de Don Diego

Un comité especializado seleccionará hasta 16 proyectos, que se representarán entre el 11 y el 27 de septiembre en dos espacios patrimoniales de Toledo: el Corral de Don Diego y el Salón Rico.

Las funciones serán gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo, con representaciones programadas los viernes, sábados y domingos.

Estreno en el Teatro de Rojas

Tras esa primera fase, el comité elegirá hasta 24 artistas, que recibirán una beca completa de la Fundación Globalcaja HXXII para participar en un programa formativo de 80 horas.

Las sesiones, que se desarrollarán entre diciembre y febrero en el Castillo de San Servando, combinarán clases magistrales, talleres y tutorías personalizadas para ayudar a los participantes a desarrollar un nuevo proyecto escénico.

Los alumnos podrán alojarse en el propio recinto en régimen de pensión completa gracias a la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

El recorrido culminará con el montaje y representación de los nuevos espectáculos en el Teatro de Rojas, permitiendo que los proyectos lleguen al histórico escenario ante el público.

Además, la compañía ganadora de esta tercera edición tendrá la oportunidad de representar su obra en la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, uno de los principales escaparates profesionales del sector cultural en la comunidad autónoma.