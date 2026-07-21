Niña Pastori y el Oro Viejo de DJ Nano llenarán de música la plaza de toros de Toledo el próximo fin de semana

La plaza de toros de Toledo vivirá este fin de semana dos de las citas musicales más destacadas de su programación veraniega.

La emoción del flamenco de Niña Pastori y la música remember de Oro Viejo, el espectáculo liderado por DJ Nano, reunirán a miles de personas en dos noches consecutivas que consolidan a la capital regional como uno de los grandes focos musicales del verano.

La primera de las citas llegará este viernes 24 de julio con el concierto de Niña Pastori, una de las artistas más reconocidas del panorama musical español.

La cantante gaditana aterriza en Toledo con su gira Color Fania, un espectáculo en el que alternará las canciones de su último trabajo con algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera.

La apertura de puertas está prevista para las 20:00 horas y el concierto comenzará a las 22:00 horas dentro del ciclo Toledo en Concierto.

Del flamenco a la electrónica

Apenas 24 horas después, el sábado 25 de julio, el recinto cambiará completamente de ambiente para acoger una nueva edición de Oro Viejo, el festival creado por DJ Nano y convertido en una de las grandes referencias de la música electrónica remember en España.

Los hermanos Givica, de SYS Producciones, acompañando a DJ Nano. Cedida

La propuesta ofrecerá un recorrido por los temas que marcaron varias generaciones, acompañado de un gran despliegue audiovisual, efectos de iluminación y sesiones de DJ que convertirán la Plaza de Toros en una gran pista de baile al aire libre.

La organización espera la llegada de asistentes procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha y también de otras comunidades autónomas.

Apuesta por grandes eventos

Con estas dos citas consecutivas, SYS Producciones refuerza su apuesta por atraer a Toledo grandes espectáculos musicales capaces de dinamizar la actividad cultural, turística y hostelera de la ciudad durante los meses de verano.

Tras las últimas convocatorias celebradas en la plaza de toros, la productora ha preparado un amplio dispositivo técnico, organizativo y de seguridad para garantizar el desarrollo de ambos eventos.

Las entradas para los conciertos de Niña Pastori y Oro Viejo continúan a la venta a través de los canales oficiales de SYS Producciones.