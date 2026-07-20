El regalo de cumpleaños de María Toledo a su hija conquista España: número 1 de ventas con su nuevo disco

María Toledo ha convertido una fecha ya marcada en rojo en su calendario familiar en un día inolvidable no solo para ella y los suyos, sino también para quienes llevan años siguiendo su trayectoria.

La cantaora toledana lanzó este domingo María, su octavo disco, coincidiendo con el primer cumpleaños de su hija pequeña. El público respondió de inmediato: desde las primeras horas tras su publicación, el álbum se colocó como el más vendido de iTunes en España, alcanzando el número uno por delante de lanzamientos internacionales como los de Madonna o The Rolling Stones.

Después de que la maternidad inspirase su anterior trabajo, dedicado a Vicente, su primer hijo, la artista ha querido regalarle a la pequeña María algo que permanecerá para siempre: un disco escrito desde el amor de madre. Y ese regalo no se ha quedado solo en casa.

Con canciones llenas de ternura, vivencias y emociones cotidianas, María ha acabado siendo también un regalo para sus seguidores, que han recibido con entusiasmo un trabajo profundamente personal y cargado de verdad.

El disco llega justo un año después del nacimiento de la pequeña, el 19 de julio de 2025. La fecha tenía ya un enorme valor sentimental para la cantaora, pero terminó adquiriendo una dimensión aún mayor con el lanzamiento del álbum, su número uno en ventas y la victoria de la selección española en la final del Mundial.

La toledana, primera mujer en la historia que canta flamenco acompañándose ella misma al piano, vuelve a mostrar la faceta más íntima de una carrera que suma seis nominaciones a los Latin Grammy, incluidas candidaturas a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca.

Nueve temas

El disco reúne nueve temas, entre ellos Mi parejita, Borrachita de leche, Piel de porcelana o Abuelita divina, dedicada a la madre de la artista y abuela de la niña.

En el texto que acompaña el lanzamiento, María Toledo explica que tuvo claro este proyecto desde que supo que esperaba a su hija. "Desde el momento en el que me enteré de que vendrías a este mundo, supe que te haría un disco como regalo de primer cumpleaños", escribe.

Y añade una frase que resume el espíritu de todo el álbum: "No sé cómo he podido vivir tantos años sin ti porque, desde que llegaste a este mundo, eres la razón de mi existir".